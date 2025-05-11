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На Урале установили личности владельцев собак, напавших на мужчину - РИА Новости, 11.05.2025
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00:51 11.05.2025
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На Урале установили личности владельцев собак, напавших на мужчину
На Урале установили личности владельцев собак, напавших на мужчину - РИА Новости, 11.05.2025
На Урале установили личности владельцев собак, напавших на мужчину
Сотрудники полиции установили личности владельцев бойцовских собак, напавших на мужчину в Каменске-Уральском Свердловской области, потерпевшего с... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T00:51:00+03:00
2025-05-11T00:51:00+03:00
происшествия
каменск-уральский
свердловская область
валерий горелых
россия
собаки
животные
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции установили личности владельцев бойцовских собак, напавших на мужчину в Каменске-Уральском Свердловской области, потерпевшего с многочисленными укусами доставили в больницу, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. "Сотрудники свердловской полиции установили личности владельцев двух собак бойцовской породы стаффордширский терьер и шарпей, накануне напавших на жителя Каменска-Уральского. Потерпевший от многочисленных укусов животных мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в городскую больницу. Курс лечения он проходит в травматологическом отделении", – рассказал Горелых. По его словам, владельцами псов оказались супруги, оба ранее судимые, мужчина - неоднократно, в том числе по статьям о грабеже, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, краже, организации или содержании притонов, женщина имеет одну судимость - за причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас они доставлены в дежурную часть полиции, где дают показания о произошедшем конфликте, решается вопрос об избрании в отношении их меры пресечения. "По одной из версий, начало конфликта произошло в магазине, а его финал – на улице. Причиной инцидента могло стать чрезмерное употребление алкоголя", – добавил собеседник агентства, уточнив, что подробности происшествия выясняются.
https://ria.ru/20250510/delo-2016209268.html
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происшествия, каменск-уральский, свердловская область, валерий горелых, россия, собаки, животные, домашние животные
Происшествия, Каменск-Уральский, Свердловская область, Валерий Горелых, Россия, Собаки, Животные, домашние животные
На Урале установили личности владельцев собак, напавших на мужчину

Полиция установила личности владельцев бойцовых собак, напавших на жителя Урала

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции установили личности владельцев бойцовских собак, напавших на мужчину в Каменске-Уральском Свердловской области, потерпевшего с многочисленными укусами доставили в больницу, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Сотрудники свердловской полиции установили личности владельцев двух собак бойцовской породы стаффордширский терьер и шарпей, накануне напавших на жителя Каменска-Уральского. Потерпевший от многочисленных укусов животных мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в городскую больницу. Курс лечения он проходит в травматологическом отделении", – рассказал Горелых.
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По его словам, владельцами псов оказались супруги, оба ранее судимые, мужчина - неоднократно, в том числе по статьям о грабеже, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, краже, организации или содержании притонов, женщина имеет одну судимость - за причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас они доставлены в дежурную часть полиции, где дают показания о произошедшем конфликте, решается вопрос об избрании в отношении их меры пресечения.
"По одной из версий, начало конфликта произошло в магазине, а его финал – на улице. Причиной инцидента могло стать чрезмерное употребление алкоголя", – добавил собеседник агентства, уточнив, что подробности происшествия выясняются.
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ПроисшествияКаменск-УральскийСвердловская областьВалерий ГорелыхРоссияСобакиЖивотныедомашние животные
 
 
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