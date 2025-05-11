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На Урале установили личности владельцев собак, напавших на мужчину
На Урале установили личности владельцев собак, напавших на мужчину - РИА Новости, 11.05.2025
На Урале установили личности владельцев собак, напавших на мужчину
Сотрудники полиции установили личности владельцев бойцовских собак, напавших на мужчину в Каменске-Уральском Свердловской области, потерпевшего с... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T00:51:00+03:00
2025-05-11T00:51:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции установили личности владельцев бойцовских собак, напавших на мужчину в Каменске-Уральском Свердловской области, потерпевшего с многочисленными укусами доставили в больницу, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. "Сотрудники свердловской полиции установили личности владельцев двух собак бойцовской породы стаффордширский терьер и шарпей, накануне напавших на жителя Каменска-Уральского. Потерпевший от многочисленных укусов животных мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в городскую больницу. Курс лечения он проходит в травматологическом отделении", – рассказал Горелых. По его словам, владельцами псов оказались супруги, оба ранее судимые, мужчина - неоднократно, в том числе по статьям о грабеже, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, краже, организации или содержании притонов, женщина имеет одну судимость - за причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас они доставлены в дежурную часть полиции, где дают показания о произошедшем конфликте, решается вопрос об избрании в отношении их меры пресечения. "По одной из версий, начало конфликта произошло в магазине, а его финал – на улице. Причиной инцидента могло стать чрезмерное употребление алкоголя", – добавил собеседник агентства, уточнив, что подробности происшествия выясняются.
https://ria.ru/20250510/delo-2016209268.html
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происшествия, каменск-уральский, свердловская область, валерий горелых, россия, собаки, животные, домашние животные
Происшествия, Каменск-Уральский, Свердловская область, Валерий Горелых, Россия, Собаки, Животные, домашние животные
На Урале установили личности владельцев собак, напавших на мужчину
Полиция установила личности владельцев бойцовых собак, напавших на жителя Урала
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции установили личности владельцев бойцовских собак, напавших на мужчину в Каменске-Уральском Свердловской области, потерпевшего с многочисленными укусами доставили в больницу, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Сотрудники свердловской полиции установили личности владельцев двух собак бойцовской породы стаффордширский терьер и шарпей, накануне напавших на жителя Каменска-Уральского
. Потерпевший от многочисленных укусов животных мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в городскую больницу. Курс лечения он проходит в травматологическом отделении", – рассказал Горелых
.
По его словам, владельцами псов оказались супруги, оба ранее судимые, мужчина - неоднократно, в том числе по статьям о грабеже, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, краже, организации или содержании притонов, женщина имеет одну судимость - за причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас они доставлены в дежурную часть полиции, где дают показания о произошедшем конфликте, решается вопрос об избрании в отношении их меры пресечения.
"По одной из версий, начало конфликта произошло в магазине, а его финал – на улице. Причиной инцидента могло стать чрезмерное употребление алкоголя", – добавил собеседник агентства, уточнив, что подробности происшествия выясняются.