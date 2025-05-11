https://ria.ru/20250511/smi-2016349528.html

СМИ: Индия продолжит операцию "Синдур", начатую после теракта в Пахалгаме

СМИ: Индия продолжит операцию "Синдур", начатую после теракта в Пахалгаме - РИА Новости, 11.05.2025

СМИ: Индия продолжит операцию "Синдур", начатую после теракта в Пахалгаме

Индия продолжит начатую в ответ на теракт в Пахалгаме операцию "Синдур", заявили источники агентства АНИ. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T15:20:00+03:00

2025-05-11T15:20:00+03:00

2025-05-11T15:21:00+03:00

в мире

пакистан

индия

кашмир

обострение отношений между индией и пакистаном

операция синдур в пакистане

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая – РИА Новости. Индия продолжит начатую в ответ на теракт в Пахалгаме операцию "Синдур", заявили источники агентства АНИ. "Операция "Синдур" не завершена, мы находимся в новой норме, мир должен это принять. Пакистан должен это принять; дела не могут идти как обычно", — сообщили источники агентства. Собеседники издания отметили, что продолжение операции, которая включала точечные удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и была направлена на то, чтобы привлечь к ответственности виновных в нападении, свидетельствует о новой норме в подходе Индии к борьбе с терроризмом. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.

https://ria.ru/20250511/pakistan--2016322526.html

https://ria.ru/20250510/prostranstvo-2016214394.html

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в мире, пакистан, индия, кашмир, обострение отношений между индией и пакистаном, операция синдур в пакистане