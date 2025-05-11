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СМИ: Индия продолжит операцию "Синдур", начатую после теракта в Пахалгаме - РИА Новости, 11.05.2025
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15:20 11.05.2025 (обновлено: 15:21 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/smi-2016349528.html
СМИ: Индия продолжит операцию "Синдур", начатую после теракта в Пахалгаме
СМИ: Индия продолжит операцию "Синдур", начатую после теракта в Пахалгаме - РИА Новости, 11.05.2025
СМИ: Индия продолжит операцию "Синдур", начатую после теракта в Пахалгаме
Индия продолжит начатую в ответ на теракт в Пахалгаме операцию "Синдур", заявили источники агентства АНИ. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T15:20:00+03:00
2025-05-11T15:21:00+03:00
в мире
пакистан
индия
кашмир
обострение отношений между индией и пакистаном
операция синдур в пакистане
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая – РИА Новости. Индия продолжит начатую в ответ на теракт в Пахалгаме операцию "Синдур", заявили источники агентства АНИ. "Операция "Синдур" не завершена, мы находимся в новой норме, мир должен это принять. Пакистан должен это принять; дела не могут идти как обычно", — сообщили источники агентства. Собеседники издания отметили, что продолжение операции, которая включала точечные удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и была направлена на то, чтобы привлечь к ответственности виновных в нападении, свидетельствует о новой норме в подходе Индии к борьбе с терроризмом. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
https://ria.ru/20250511/pakistan--2016322526.html
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в мире, пакистан, индия, кашмир, обострение отношений между индией и пакистаном, операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, Кашмир, Обострение отношений между Индией и Пакистаном, Операция Синдур в Пакистане
СМИ: Индия продолжит операцию "Синдур", начатую после теракта в Пахалгаме

АНИ: Индия продолжит операцию "Синдур", начатую в ответ на теракт в Пахалгаме

© AP Photo / Channi AnandИндийские военные
Индийские военные - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Channi Anand
Индийские военные . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая – РИА Новости. Индия продолжит начатую в ответ на теракт в Пахалгаме операцию "Синдур", заявили источники агентства АНИ.
"Операция "Синдур" не завершена, мы находимся в новой норме, мир должен это принять. Пакистан должен это принять; дела не могут идти как обычно", — сообщили источники агентства.
Пакистанские солдаты осматривают здание, поврежденное в результате ракетного удара со стороны Индии - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
МИД Пакистана высказался о возможных последствиях при эскалации с Индией
Вчера, 11:42
Собеседники издания отметили, что продолжение операции, которая включала точечные удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и была направлена на то, чтобы привлечь к ответственности виновных в нападении, свидетельствует о новой норме в подходе Индии к борьбе с терроризмом.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Пакистан - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Пакистан открыл воздушное пространство после прекращения огня с Индией
10 мая, 15:50
 
В миреПакистанИндияКашмирОбострение отношений между Индией и ПакистаномОперация Синдур в Пакистане
 
 
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