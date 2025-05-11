https://ria.ru/20250511/smi-2016287419.html

Мировые СМИ обсуждают предложение Путина провести переговоры в Стамбуле

Мировые СМИ обсуждают предложение Путина провести переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 11.05.2025

Мировые СМИ обсуждают предложение Путина провести переговоры в Стамбуле

Мировые СМИ в ночь на воскресенье пишут о предложении президента РФ Владимира Путина Киеву провести переговоры 15 мая в Стамбуле. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T02:54:00+03:00

2025-05-11T02:54:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мировые СМИ в ночь на воскресенье пишут о предложении президента РФ Владимира Путина Киеву провести переговоры 15 мая в Стамбуле. Ранее Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Он добавил, что обсудит с главой Турции Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Среди зарубежных СМИ, оперативно осветивших предложение президента России, - агентство Блумберг, британские издания Sun, Guardian, Independent, испанские газеты Mundo и Vanguardia, французская Monde, канадский телеканал CTV, японский NHK, китайский CGTN и прочие. Также материалы о предложении переговоров разместили израильские медиа Jerusalem Post и Ynet, а также немецкая газета Welt. Вели трансляцию или же размещали кадры обращения Путина агентство ANI, аргентинская газета Clarin, испаноязычный телеканал Negocios. Американский телеканал CNN обсуждает предложение в прямом эфире.

https://ria.ru/20250511/ushakov-2016286634.html

https://ria.ru/20250511/putin-2016279982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, стамбул, россия, киев, владимир путин, sun, welt