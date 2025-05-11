https://ria.ru/20250511/smi-2016287419.html
Мировые СМИ обсуждают предложение Путина провести переговоры в Стамбуле
Мировые СМИ обсуждают предложение Путина провести переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 11.05.2025
Мировые СМИ обсуждают предложение Путина провести переговоры в Стамбуле
Мировые СМИ в ночь на воскресенье пишут о предложении президента РФ Владимира Путина Киеву провести переговоры 15 мая в Стамбуле. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:54:00+03:00
2025-05-11T02:54:00+03:00
2025-05-11T03:37:00+03:00
в мире
стамбул
россия
киев
владимир путин
sun
welt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016283886_0:314:3080:2047_1920x0_80_0_0_88327128f4d156584777ac6756510bc3.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мировые СМИ в ночь на воскресенье пишут о предложении президента РФ Владимира Путина Киеву провести переговоры 15 мая в Стамбуле. Ранее Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Он добавил, что обсудит с главой Турции Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Среди зарубежных СМИ, оперативно осветивших предложение президента России, - агентство Блумберг, британские издания Sun, Guardian, Independent, испанские газеты Mundo и Vanguardia, французская Monde, канадский телеканал CTV, японский NHK, китайский CGTN и прочие. Также материалы о предложении переговоров разместили израильские медиа Jerusalem Post и Ynet, а также немецкая газета Welt. Вели трансляцию или же размещали кадры обращения Путина агентство ANI, аргентинская газета Clarin, испаноязычный телеканал Negocios. Американский телеканал CNN обсуждает предложение в прямом эфире.
https://ria.ru/20250511/ushakov-2016286634.html
https://ria.ru/20250511/putin-2016279982.html
стамбул
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016283886_351:0:3080:2047_1920x0_80_0_0_e6b31a1427a757c24f712c7e450e6677.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, россия, киев, владимир путин, sun, welt
В мире, Стамбул, Россия, Киев, Владимир Путин, Sun, Welt
Мировые СМИ обсуждают предложение Путина провести переговоры в Стамбуле
Guardian, Monde и CNN обсуждают предложение Путина начать переговоры с Киевом