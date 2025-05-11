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Мировые СМИ обсуждают предложение Путина провести переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 11.05.2025
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02:54 11.05.2025 (обновлено: 03:37 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/smi-2016287419.html
Мировые СМИ обсуждают предложение Путина провести переговоры в Стамбуле
Мировые СМИ обсуждают предложение Путина провести переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 11.05.2025
Мировые СМИ обсуждают предложение Путина провести переговоры в Стамбуле
Мировые СМИ в ночь на воскресенье пишут о предложении президента РФ Владимира Путина Киеву провести переговоры 15 мая в Стамбуле. РИА Новости, 11.05.2025
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мировые СМИ в ночь на воскресенье пишут о предложении президента РФ Владимира Путина Киеву провести переговоры 15 мая в Стамбуле. Ранее Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Он добавил, что обсудит с главой Турции Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Среди зарубежных СМИ, оперативно осветивших предложение президента России, - агентство Блумберг, британские издания Sun, Guardian, Independent, испанские газеты Mundo и Vanguardia, французская Monde, канадский телеканал CTV, японский NHK, китайский CGTN и прочие. Также материалы о предложении переговоров разместили израильские медиа Jerusalem Post и Ynet, а также немецкая газета Welt. Вели трансляцию или же размещали кадры обращения Путина агентство ANI, аргентинская газета Clarin, испаноязычный телеканал Negocios. Американский телеканал CNN обсуждает предложение в прямом эфире.
https://ria.ru/20250511/ushakov-2016286634.html
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в мире, стамбул, россия, киев, владимир путин, sun, welt
В мире, Стамбул, Россия, Киев, Владимир Путин, Sun, Welt
Мировые СМИ обсуждают предложение Путина провести переговоры в Стамбуле

Guardian, Monde и CNN обсуждают предложение Путина начать переговоры с Киевом

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОбращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мировые СМИ в ночь на воскресенье пишут о предложении президента РФ Владимира Путина Киеву провести переговоры 15 мая в Стамбуле.
Ранее Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Он добавил, что обсудит с главой Турции Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной.
Здание штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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Среди зарубежных СМИ, оперативно осветивших предложение президента России, - агентство Блумберг, британские издания Sun, Guardian, Independent, испанские газеты Mundo и Vanguardia, французская Monde, канадский телеканал CTV, японский NHK, китайский CGTN и прочие. Также материалы о предложении переговоров разместили израильские медиа Jerusalem Post и Ynet, а также немецкая газета Welt.
Вели трансляцию или же размещали кадры обращения Путина агентство ANI, аргентинская газета Clarin, испаноязычный телеканал Negocios. Американский телеканал CNN обсуждает предложение в прямом эфире.
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле
02:00
 
В миреСтамбулРоссияКиевВладимир ПутинSunWelt
 
 
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