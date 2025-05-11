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Фицо рассказал, как изменилась оппозиция в Словакии после покушения на него - РИА Новости, 11.05.2025
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12:52 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/slovakiya-2016331290.html
Фицо рассказал, как изменилась оппозиция в Словакии после покушения на него
Фицо рассказал, как изменилась оппозиция в Словакии после покушения на него - РИА Новости, 11.05.2025
Фицо рассказал, как изменилась оппозиция в Словакии после покушения на него
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что оппозиция в стране еще более агрессивная, чем до совершенного на него покушения год назад. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:52:00+03:00
2025-05-11T12:52:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что оппозиция в стране еще более агрессивная, чем до совершенного на него покушения год назад. "Мы не можем проигнорировать эту дату, поэтому 15 мая будут разные мероприятия, которые будут касаться произошедших год назад событий и, прежде всего, того, какой урок был вынесен и изменилось ли что-то в поведении оппозиции. Сейчас я могу констатировать, что их агрессивность еще больше, чем была перед 15 мая (2024 года - ред.)", - сказал Фицо журналистам на пресс-конференции в воскресенье. Он отметил, что ненависть, которую распространяла оппозиция, и привела в итоге к тому, что на него было совершено покушение. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте, им оказался на тот момент 71-летний Юрай Цинтула. Фицо в конце мая 2024 года был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле 2024 года. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. В ходе следствия дело было переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт. Цинтула находится под стражей в ожидании суда, ему может грозить вплоть до пожизненного заключения.
https://ria.ru/20250504/fitso-2014885765.html
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в мире, словакия, украина, роберт фицо, нато
В мире, Словакия, Украина, Роберт Фицо, НАТО
Фицо рассказал, как изменилась оппозиция в Словакии после покушения на него

Фицо: оппозиция в Словакии стала еще агрессивнее, чем до покушения год назад

© AP Photo / AFPTVЗадержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / AFPTV
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что оппозиция в стране еще более агрессивная, чем до совершенного на него покушения год назад.
"Мы не можем проигнорировать эту дату, поэтому 15 мая будут разные мероприятия, которые будут касаться произошедших год назад событий и, прежде всего, того, какой урок был вынесен и изменилось ли что-то в поведении оппозиции. Сейчас я могу констатировать, что их агрессивность еще больше, чем была перед 15 мая (2024 года - ред.)", - сказал Фицо журналистам на пресс-конференции в воскресенье.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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Он отметил, что ненависть, которую распространяла оппозиция, и привела в итоге к тому, что на него было совершено покушение.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте, им оказался на тот момент 71-летний Юрай Цинтула. Фицо в конце мая 2024 года был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле 2024 года.
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. В ходе следствия дело было переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт.
Цинтула находится под стражей в ожидании суда, ему может грозить вплоть до пожизненного заключения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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