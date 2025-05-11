https://ria.ru/20250511/slesarev-2016348321.html

Умер народный артист России Юрий Слесарев

Умер народный артист России Юрий Слесарев - РИА Новости, 11.05.2025

Умер народный артист России Юрий Слесарев

Народный артист России, профессор Московской консерватории Юрий Слесарев умер в возрасте 77 лет, сообщила Центральная музыкальная школа — Академия... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T15:06:00+03:00

2025-05-11T15:06:00+03:00

2025-05-11T15:52:00+03:00

культура

россия

евпатория

новости культуры

московская консерватория имени п. и. чайковского

юрий слесарев

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Народный артист России, профессор Московской консерватории Юрий Слесарев умер в возрасте 77 лет, сообщила Центральная музыкальная школа — Академия исполнительского искусства (ЦМШ-АИИ) в Telegram-канале. "(ЦМШ-АИИ. — Прим. ред.) с прискорбием сообщает о кончине 10 мая выдающегося музыканта, народного артиста России, профессора Московской консерватории, вице-президента Ассоциации лауреатов Международного конкурса имени П. И. Чайковского Юрия Степановича Слесарева. <...> Коллектив <...> скорбит о невосполнимой утрате и выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам", — говорится в заявлении.Юрий Слесарев родился 22 августа 1947 года в Евпатории. В 1971-м окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского. Являлся дипломантом Международного конкурса пианистов в Лидсе и IV Международного конкурса имени П. И. Чайковского, а также победителем Всесоюзного конкурса пианистов в Таллине и Международного конкурса в Монтевидео.C 1969 года концертировал, а с 1973-го преподавал в Московской консерватории. Слесарев также проводил мастер-классы в России, Германии, США, Республике Корее, Японии, Англии, Франции и странах бывшей Югославии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, евпатория, новости культуры, московская консерватория имени п. и. чайковского, юрий слесарев