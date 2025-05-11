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Умер народный артист России Юрий Слесарев
Умер народный артист России Юрий Слесарев - РИА Новости, 11.05.2025
Умер народный артист России Юрий Слесарев
Народный артист России, профессор Московской консерватории Юрий Слесарев умер в возрасте 77 лет, сообщила Центральная музыкальная школа — Академия... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T15:06:00+03:00
2025-05-11T15:06:00+03:00
2025-05-11T15:52:00+03:00
культура
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евпатория
новости культуры
московская консерватория имени п. и. чайковского
юрий слесарев
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Народный артист России, профессор Московской консерватории Юрий Слесарев умер в возрасте 77 лет, сообщила Центральная музыкальная школа — Академия исполнительского искусства (ЦМШ-АИИ) в Telegram-канале. "(ЦМШ-АИИ. — Прим. ред.) с прискорбием сообщает о кончине 10 мая выдающегося музыканта, народного артиста России, профессора Московской консерватории, вице-президента Ассоциации лауреатов Международного конкурса имени П. И. Чайковского Юрия Степановича Слесарева. <...> Коллектив <...> скорбит о невосполнимой утрате и выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам", — говорится в заявлении.Юрий Слесарев родился 22 августа 1947 года в Евпатории. В 1971-м окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского. Являлся дипломантом Международного конкурса пианистов в Лидсе и IV Международного конкурса имени П. И. Чайковского, а также победителем Всесоюзного конкурса пианистов в Таллине и Международного конкурса в Монтевидео.C 1969 года концертировал, а с 1973-го преподавал в Московской консерватории. Слесарев также проводил мастер-классы в России, Германии, США, Республике Корее, Японии, Англии, Франции и странах бывшей Югославии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евпатория, новости культуры, московская консерватория имени п. и. чайковского, юрий слесарев
Культура, Россия, Евпатория, Новости культуры, Московская консерватория имени П. И. Чайковского, Юрий Слесарев
Умер народный артист России Юрий Слесарев
Народный артист РФ Юрий Слесарев умер в возрасте 77 лет