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Синоптик спрогнозировал осеннюю погоду в Москве в начале недели
Синоптик спрогнозировал осеннюю погоду в Москве в начале недели - РИА Новости, 11.05.2025
Синоптик спрогнозировал осеннюю погоду в Москве в начале недели
Начало недели в Москве будет напоминать классический октябрь, в столичном регионе к дождю может примешиваться мокрый снег, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T09:13:00+03:00
2025-05-11T09:13:00+03:00
2025-05-11T09:16:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Начало недели в Москве будет напоминать классический октябрь, в столичном регионе к дождю может примешиваться мокрый снег, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Начало недели будет напоминать не месяц май, а классический октябрь. В ближайшие 24 часа в столичном регионе к дождю может примешиваться мокрый снег. В понедельник будет пасмурно и аномально холодно: ночью плюс 1 - плюс 3, по области минус 1 - плюс 4, днем плюс 6 - плюс 8, в Подмосковье плюс 4 - плюс 9, что на 10-11 градусов ниже климатической нормы и больше соответствует показателям середины осени. В небе появятся белые "мухи". Летнее тепло будет только летом", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20250427/pogoda-2013734271.html
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москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Общество
Синоптик спрогнозировал осеннюю погоду в Москве в начале недели
Синоптик Тишковец: погода в Москве в начале недели будет напоминать октябрь