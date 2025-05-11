https://ria.ru/20250511/simonjan-2016385517.html

Симоньян заявила, что Западу сложно понять саму суть Дня Победы

Симоньян заявила, что Западу сложно понять саму суть Дня Победы - РИА Новости, 11.05.2025

Симоньян заявила, что Западу сложно понять саму суть Дня Победы

Западу сложно понять саму суть праздника Дня Победы в России, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T20:49:00+03:00

2025-05-11T20:49:00+03:00

2025-05-11T21:49:00+03:00

япония

австралия

маргарита симоньян

эмир кустурица

дональд трамп

80-летие победы в великой отечественной войне

америка

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мая — РИА Новости. Западу сложно понять саму суть праздника Дня Победы в России, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Мы отмечали 80-летие нашей войны. И очень много общались в это время с иностранцами <...>, и они говорили о том, что очень сложно на Западе это понять, сложно понять саму эту суть. <...> Эмир Кустурица, который тоже приезжал на парад, очень правильно подчеркнул, что это "праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах". Это ведь сложно кому-либо понять. Когда на голубом глазу Дональд Трамп говорит, что это Америка сыграла решающую роль в победе над нацизмом, он же говорит так не для того, чтобы нас обидеть. Он же говорит так не для того, чтобы как-то принизить значение этой седины на висках нашего народа, этих слез в глазах нашего народа. Нет, он так говорит, потому что в Америке очень плохое образование. Очень много лет, очень много десятилетий. <...> Они не знают ничего не то чтобы из нашей истории. Они не знают ничего не то чтобы из истории Второй мировой войны. Они не знают ничего из своей собственной истории", — пояснила медиаменеджер. По ее словам, уровень образования американцев печален "до степени комичного". Она рассказала про один случай, произошедший во время ее обучения в американской школе по программе обмена в 1995 году: учитель спросил у выпускного класса, что произошло в США в 1776-м, но никто не смог ответить, тогда как Симоньян, будучи обычной ученицей спецшколы в Краснодаре, дала правильный ответ. И причина — в системе образования советской школы, добавила главред. Медиаменеджер призвала напомнить США, кто понес колоссальные потери во Второй мировой войне и сыграл решающую роль в победе над нацизмом. "Нужно им напоминать, например, что, если они такие молодцы, с какого такого перепоя они не могли четыре года справиться с Японией? Не только они, а еще и со своими союзниками, с Австралией, Мексикой. Япония когда разгромила Перл-Харбор, уничтожив их корабли, линкоры, авиацию и людей? Напоминаю, в 41-м году. А когда Япония подписала капитуляцию? Когда ее окончательно победили? Напоминаю, в 45-м. Что же они делали четыре года, если они такие молодцы и перемололи всю фашистскую мразь и фашистскую нечисть? <...> Японцы боялись Советской армии, во-первых, потому что она раздавила Гитлера, что для них был шок: как это Гитлера можно было раздавить. Во-вторых, потому что они же знали, что Советская армия, армия большевиков, расстреляла своего императора. Что она сделает с их императором? Зачем же мы им были нужны? А нужны мы им были, потому что они открыли этот свой несчастный второй фронт, когда мы все уже сделали. Когда война уже была практически закончена", — подчеркнула она.Согласно данным Министерства обороны России за 2010 год, общие людские потери СССР в годы Великой Отечественной войны составили 26,6 миллиона человек. В свою очередь, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявлял, что прямые и косвенные демографические потери Советского Союза в совокупности приблизились к 50 миллионам человек.

https://ria.ru/20250511/simonjan-2016382502.html

https://ria.ru/20250429/vov-2014212086.html

япония

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япония, австралия, маргарита симоньян, эмир кустурица, дональд трамп, 80-летие победы в великой отечественной войне, америка, россия