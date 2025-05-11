Рейтинг@Mail.ru
Симоньян заявила, что Западу сложно понять саму суть Дня Победы - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:49 11.05.2025 (обновлено: 21:49 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/simonjan-2016385517.html
Симоньян заявила, что Западу сложно понять саму суть Дня Победы
Симоньян заявила, что Западу сложно понять саму суть Дня Победы - РИА Новости, 11.05.2025
Симоньян заявила, что Западу сложно понять саму суть Дня Победы
Западу сложно понять саму суть праздника Дня Победы в России, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T20:49:00+03:00
2025-05-11T21:49:00+03:00
япония
австралия
маргарита симоньян
эмир кустурица
дональд трамп
80-летие победы в великой отечественной войне
америка
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584402_0:100:3286:1948_1920x0_80_0_0_90d55fa28a2a4c5f0bf0c8b3a78533ba.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мая — РИА Новости. Западу сложно понять саму суть праздника Дня Победы в России, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Мы отмечали 80-летие нашей войны. И очень много общались в это время с иностранцами &lt;...&gt;, и они говорили о том, что очень сложно на Западе это понять, сложно понять саму эту суть. &lt;...&gt; Эмир Кустурица, который тоже приезжал на парад, очень правильно подчеркнул, что это "праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах". Это ведь сложно кому-либо понять. Когда на голубом глазу Дональд Трамп говорит, что это Америка сыграла решающую роль в победе над нацизмом, он же говорит так не для того, чтобы нас обидеть. Он же говорит так не для того, чтобы как-то принизить значение этой седины на висках нашего народа, этих слез в глазах нашего народа. Нет, он так говорит, потому что в Америке очень плохое образование. Очень много лет, очень много десятилетий. &lt;...&gt; Они не знают ничего не то чтобы из нашей истории. Они не знают ничего не то чтобы из истории Второй мировой войны. Они не знают ничего из своей собственной истории", — пояснила медиаменеджер. По ее словам, уровень образования американцев печален "до степени комичного". Она рассказала про один случай, произошедший во время ее обучения в американской школе по программе обмена в 1995 году: учитель спросил у выпускного класса, что произошло в США в 1776-м, но никто не смог ответить, тогда как Симоньян, будучи обычной ученицей спецшколы в Краснодаре, дала правильный ответ. И причина — в системе образования советской школы, добавила главред. Медиаменеджер призвала напомнить США, кто понес колоссальные потери во Второй мировой войне и сыграл решающую роль в победе над нацизмом. "Нужно им напоминать, например, что, если они такие молодцы, с какого такого перепоя они не могли четыре года справиться с Японией? Не только они, а еще и со своими союзниками, с Австралией, Мексикой. Япония когда разгромила Перл-Харбор, уничтожив их корабли, линкоры, авиацию и людей? Напоминаю, в 41-м году. А когда Япония подписала капитуляцию? Когда ее окончательно победили? Напоминаю, в 45-м. Что же они делали четыре года, если они такие молодцы и перемололи всю фашистскую мразь и фашистскую нечисть? &lt;...&gt; Японцы боялись Советской армии, во-первых, потому что она раздавила Гитлера, что для них был шок: как это Гитлера можно было раздавить. Во-вторых, потому что они же знали, что Советская армия, армия большевиков, расстреляла своего императора. Что она сделает с их императором? Зачем же мы им были нужны? А нужны мы им были, потому что они открыли этот свой несчастный второй фронт, когда мы все уже сделали. Когда война уже была практически закончена", — подчеркнула она.Согласно данным Министерства обороны России за 2010 год, общие людские потери СССР в годы Великой Отечественной войны составили 26,6 миллиона человек. В свою очередь, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявлял, что прямые и косвенные демографические потери Советского Союза в совокупности приблизились к 50 миллионам человек.
https://ria.ru/20250511/simonjan-2016382502.html
https://ria.ru/20250429/vov-2014212086.html
япония
австралия
америка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584402_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_9ac235e584454b53c9d440b335bcf978.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, австралия, маргарита симоньян, эмир кустурица, дональд трамп, 80-летие победы в великой отечественной войне, америка, россия
Япония, Австралия, Маргарита Симоньян, Эмир Кустурица, Дональд Трамп, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Америка, Россия
Симоньян заявила, что Западу сложно понять саму суть Дня Победы

Симоньян: Западу сложно понять саму суть Дня Победы в России

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мая — РИА Новости. Западу сложно понять саму суть праздника Дня Победы в России, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Мы отмечали 80-летие нашей войны. И очень много общались в это время с иностранцами <...>, и они говорили о том, что очень сложно на Западе это понять, сложно понять саму эту суть. <...> Эмир Кустурица, который тоже приезжал на парад, очень правильно подчеркнул, что это "праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах". Это ведь сложно кому-либо понять. Когда на голубом глазу Дональд Трамп говорит, что это Америка сыграла решающую роль в победе над нацизмом, он же говорит так не для того, чтобы нас обидеть. Он же говорит так не для того, чтобы как-то принизить значение этой седины на висках нашего народа, этих слез в глазах нашего народа. Нет, он так говорит, потому что в Америке очень плохое образование. Очень много лет, очень много десятилетий. <...> Они не знают ничего не то чтобы из нашей истории. Они не знают ничего не то чтобы из истории Второй мировой войны. Они не знают ничего из своей собственной истории", — пояснила медиаменеджер.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Симоньян напомнила Трампу о роли СССР во Второй мировой войне
Вчера, 20:20
По ее словам, уровень образования американцев печален "до степени комичного". Она рассказала про один случай, произошедший во время ее обучения в американской школе по программе обмена в 1995 году: учитель спросил у выпускного класса, что произошло в США в 1776-м, но никто не смог ответить, тогда как Симоньян, будучи обычной ученицей спецшколы в Краснодаре, дала правильный ответ. И причина — в системе образования советской школы, добавила главред.
Медиаменеджер призвала напомнить США, кто понес колоссальные потери во Второй мировой войне и сыграл решающую роль в победе над нацизмом.
"Нужно им напоминать, например, что, если они такие молодцы, с какого такого перепоя они не могли четыре года справиться с Японией? Не только они, а еще и со своими союзниками, с Австралией, Мексикой. Япония когда разгромила Перл-Харбор, уничтожив их корабли, линкоры, авиацию и людей? Напоминаю, в 41-м году. А когда Япония подписала капитуляцию? Когда ее окончательно победили? Напоминаю, в 45-м. Что же они делали четыре года, если они такие молодцы и перемололи всю фашистскую мразь и фашистскую нечисть? <...> Японцы боялись Советской армии, во-первых, потому что она раздавила Гитлера, что для них был шок: как это Гитлера можно было раздавить. Во-вторых, потому что они же знали, что Советская армия, армия большевиков, расстреляла своего императора. Что она сделает с их императором? Зачем же мы им были нужны? А нужны мы им были, потому что они открыли этот свой несчастный второй фронт, когда мы все уже сделали. Когда война уже была практически закончена", — подчеркнула она.
Согласно данным Министерства обороны России за 2010 год, общие людские потери СССР в годы Великой Отечественной войны составили 26,6 миллиона человек. В свою очередь, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявлял, что прямые и косвенные демографические потери Советского Союза в совокупности приблизились к 50 миллионам человек.
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Симоньян оценила слова кинорежиссера Стоуна о победе русских в ВОВ
29 апреля, 22:13
 
ЯпонияАвстралияМаргарита СимоньянЭмир КустурицаДональд Трамп80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАмерикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала