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Симоньян напомнила Трампу о роли СССР во Второй мировой войне - РИА Новости, 11.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:20 11.05.2025 (обновлено: 21:09 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/simonjan-2016382502.html
Симоньян напомнила Трампу о роли СССР во Второй мировой войне
Симоньян напомнила Трампу о роли СССР во Второй мировой войне - РИА Новости, 11.05.2025
Симоньян напомнила Трампу о роли СССР во Второй мировой войне
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T20:20:00+03:00
2025-05-11T21:09:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
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маргарита симоньян
дональд трамп
джон кеннеди (политик)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" процитировала слова Джона Кеннеди, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля о решающей роли советской армии во Второй мировой войне и победе над фашизмом и предложила показать их президенту США Дональду Трампу. "Ни одна страна в истории сражений не понесла больших потерь, чем Советский Союз во Второй мировой войне. По меньшей мере 20 миллионов погибших, бесчисленные миллионы домов и семей были сожжены или разграблены. Треть страны, включая две трети ее промышленной базы, была превращена в пустыню. Потеря и эквивалентное разрушение США полностью к востоку от Чикаго". Это сказал Джон Кеннеди. Еще цитата. "На Европейском фронте самым важным событием прошедшего года, без сомнения, стало сокрушительное наступление Великой Армии России против мощной германской группировки. Русские войска уничтожили и продолжают уничтожать больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные объединенные нации вместе взятые". Это говорит Франклин Делано Рузвельт. Это зафиксированный исторический документ. "Больше, чем все остальные вместе взятые", — заявила она.Затем медиаменеджер привела цитату из письма Иосифу Сталину от Черчилля, который, отметила она, ненавидел русских и большевиков. "Я был весьма рад, узнав о той похвале, в которой вы отозвались о британских и американских операциях. Я буду выступать в палате общин и говорить о том, какой вклад внесли вы героический, и мы весьма ценим такие высказывания, которые исходят от вождя героических русских армий", — произнесла в эфире программы Симоньян.По ее словам, должны были пройти десятилетия вранья, намеренно или непреднамеренно плохого, неправильного образования, чтобы Трамп всерьез верил в то, что это США выиграли Вторую мировую войну. "Должны были пройти &lt;...&gt; десятилетия позорной голливудской пропаганды, позорного преподавания истории в европейских школах, чтобы сейчас, согласно последним опросам, только 50 процентов населения Германии стыдились своей роли во Второй мировой войне, а 40 процентов &lt;...&gt; были к этому вопросу равнодушны", — подчеркнула главред.Она напомнила, что с 1941 и до конца 1943 года 90 процентов боев велись на Восточном фронте, 80 процентов фашистских дивизий уничтожила советская армия и только 20 процентов — все остальные страны. В заключение Симоньян предложила показать приведенные ею цитаты Трампу, который утверждает, что решающую роль в победе над фашизмом сыграла Америка.
https://ria.ru/20250414/simonyan-2011062299.html
https://ria.ru/20250429/vov-2014212086.html
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в мире, германия, сша, россия, маргарита симоньян, дональд трамп, джон кеннеди (политик), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Германия, США, Россия, Маргарита Симоньян, Дональд Трамп, Джон Кеннеди (политик), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Симоньян напомнила Трампу о роли СССР во Второй мировой войне

Симоньян процитировала слова Кеннеди и Рузвельта о роли СССР во Второй мировой

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" процитировала слова Джона Кеннеди, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля о решающей роли советской армии во Второй мировой войне и победе над фашизмом и предложила показать их президенту США Дональду Трампу.
"Ни одна страна в истории сражений не понесла больших потерь, чем Советский Союз во Второй мировой войне. По меньшей мере 20 миллионов погибших, бесчисленные миллионы домов и семей были сожжены или разграблены. Треть страны, включая две трети ее промышленной базы, была превращена в пустыню. Потеря и эквивалентное разрушение США полностью к востоку от Чикаго". Это сказал Джон Кеннеди. Еще цитата. "На Европейском фронте самым важным событием прошедшего года, без сомнения, стало сокрушительное наступление Великой Армии России против мощной германской группировки. Русские войска уничтожили и продолжают уничтожать больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные объединенные нации вместе взятые". Это говорит Франклин Делано Рузвельт. Это зафиксированный исторический документ. "Больше, чем все остальные вместе взятые", — заявила она.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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Затем медиаменеджер привела цитату из письма Иосифу Сталину от Черчилля, который, отметила она, ненавидел русских и большевиков.
"Я был весьма рад, узнав о той похвале, в которой вы отозвались о британских и американских операциях. Я буду выступать в палате общин и говорить о том, какой вклад внесли вы героический, и мы весьма ценим такие высказывания, которые исходят от вождя героических русских армий", — произнесла в эфире программы Симоньян.
По ее словам, должны были пройти десятилетия вранья, намеренно или непреднамеренно плохого, неправильного образования, чтобы Трамп всерьез верил в то, что это США выиграли Вторую мировую войну.
"Должны были пройти <...> десятилетия позорной голливудской пропаганды, позорного преподавания истории в европейских школах, чтобы сейчас, согласно последним опросам, только 50 процентов населения Германии стыдились своей роли во Второй мировой войне, а 40 процентов <...> были к этому вопросу равнодушны", — подчеркнула главред.
Она напомнила, что с 1941 и до конца 1943 года 90 процентов боев велись на Восточном фронте, 80 процентов фашистских дивизий уничтожила советская армия и только 20 процентов — все остальные страны.
В заключение Симоньян предложила показать приведенные ею цитаты Трампу, который утверждает, что решающую роль в победе над фашизмом сыграла Америка.
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