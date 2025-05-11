В Сербии заявили о желании России разрешить кризис на Украине
Депутат Дрецун: Россия действительно хочет разрешить кризис на Украине
Государственные флаги РФ и Сербии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 11 мая – РИА Новости. Россия действительно хочет разрешить кризис на Украине, поэтому предлагает переговоры при том, что побеждает на поле боя, заявил РИА Новости бывший глава комитета по Косово и Метохии, ныне председатель комитета по безопасности Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун.
Минувшей ночью президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
"Это показывает, что Россия действительно хочет, чтобы кризис на Украине разрешился переговорами, хотя демонстрирует успехи на поле боя. В данный момент нет сомнения, что РФ – победитель и идет к полной победе на Украине, но все же хочет дать шанс миру и Украине, чтобы конфликт завершился договором. Если хотите договора, а не только диктата на поле боя, тогда надо вести переговоры. Потому что, если поразите Украину до конца, тогда сами продиктуете условия мира, а здесь Россия выступает как тот, кто, хотя и побеждает, считает, что необходимо завершить договором с Украиной, это большой шанс, который Киев должен принять без выдвижения условий", - подчеркнул Дрецун.
Президент РФ ранее подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря президента РФ, цели переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Владимир Зеленский, в свою очередь, сказал, что Украина готова встретиться, но при этом выдвинул условия, что Россия должна прекратить огонь уже с 12 мая.