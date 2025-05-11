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В Сербии заявили о желании России разрешить кризис на Украине - РИА Новости, 11.05.2025
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23:35 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/serbija-2016397293.html
В Сербии заявили о желании России разрешить кризис на Украине
В Сербии заявили о желании России разрешить кризис на Украине - РИА Новости, 11.05.2025
В Сербии заявили о желании России разрешить кризис на Украине
Россия действительно хочет разрешить кризис на Украине, поэтому предлагает переговоры при том, что побеждает на поле боя, заявил РИА Новости бывший глава... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T23:35:00+03:00
2025-05-11T23:35:00+03:00
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БЕЛГРАД, 11 мая – РИА Новости. Россия действительно хочет разрешить кризис на Украине, поэтому предлагает переговоры при том, что побеждает на поле боя, заявил РИА Новости бывший глава комитета по Косово и Метохии, ныне председатель комитета по безопасности Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун. Минувшей ночью президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. "Это показывает, что Россия действительно хочет, чтобы кризис на Украине разрешился переговорами, хотя демонстрирует успехи на поле боя. В данный момент нет сомнения, что РФ – победитель и идет к полной победе на Украине, но все же хочет дать шанс миру и Украине, чтобы конфликт завершился договором. Если хотите договора, а не только диктата на поле боя, тогда надо вести переговоры. Потому что, если поразите Украину до конца, тогда сами продиктуете условия мира, а здесь Россия выступает как тот, кто, хотя и побеждает, считает, что необходимо завершить договором с Украиной, это большой шанс, который Киев должен принять без выдвижения условий", - подчеркнул Дрецун. Президент РФ ранее подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря президента РФ, цели переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Владимир Зеленский, в свою очередь, сказал, что Украина готова встретиться, но при этом выдвинул условия, что Россия должна прекратить огонь уже с 12 мая. Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Позднее он заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250511/kellog--2016357115.html
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в мире, россия, украина, косово, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, сербия
В мире, Россия, Украина, Косово, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Сербия
В Сербии заявили о желании России разрешить кризис на Украине

Депутат Дрецун: Россия действительно хочет разрешить кризис на Украине

© РИА Новости / Валерий Шарифулин/ POOL | Перейти в медиабанкГосударственные флаги РФ и Сербии
Государственные флаги РФ и Сербии - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Валерий Шарифулин/ POOL
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Государственные флаги РФ и Сербии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 11 мая – РИА Новости. Россия действительно хочет разрешить кризис на Украине, поэтому предлагает переговоры при том, что побеждает на поле боя, заявил РИА Новости бывший глава комитета по Косово и Метохии, ныне председатель комитета по безопасности Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун.
Минувшей ночью президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Келлог прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной
Вчера, 16:18
"Это показывает, что Россия действительно хочет, чтобы кризис на Украине разрешился переговорами, хотя демонстрирует успехи на поле боя. В данный момент нет сомнения, что РФ – победитель и идет к полной победе на Украине, но все же хочет дать шанс миру и Украине, чтобы конфликт завершился договором. Если хотите договора, а не только диктата на поле боя, тогда надо вести переговоры. Потому что, если поразите Украину до конца, тогда сами продиктуете условия мира, а здесь Россия выступает как тот, кто, хотя и побеждает, считает, что необходимо завершить договором с Украиной, это большой шанс, который Киев должен принять без выдвижения условий", - подчеркнул Дрецун.
Президент РФ ранее подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря президента РФ, цели переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Владимир Зеленский, в свою очередь, сказал, что Украина готова встретиться, но при этом выдвинул условия, что Россия должна прекратить огонь уже с 12 мая.
Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Позднее он заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
В ЕС прокомментировали предложение Путина о переговорах с Украиной
Вчера, 17:10
 
В миреРоссияУкраинаКосовоВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковСербия
 
 
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