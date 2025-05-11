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Сербский депутат призвал Киев начать переговоры с Россией - РИА Новости, 11.05.2025
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19:04 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/serbija-2016376369.html
Сербский депутат призвал Киев начать переговоры с Россией
Сербский депутат призвал Киев начать переговоры с Россией - РИА Новости, 11.05.2025
Сербский депутат призвал Киев начать переговоры с Россией
Единственным выходом из нынешней ситуации для властей в Киеве является принять предложение Москвы и начать переговоры с российской стороной, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T19:04:00+03:00
2025-05-11T19:04:00+03:00
россия
киев
москва
владимир путин
эммануэль макрон
вячеслав володин
госдума рф
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БЕЛГРАД, 11 мая – РИА Новости. Единственным выходом из нынешней ситуации для властей в Киеве является принять предложение Москвы и начать переговоры с российской стороной, заявил РИА Новости председатель комитета Скупщины (парламента) Сербии по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич, который до 2014 года возглавлял сербскую диаспору на Украине, затем уехал и был включен в украинские санкционные списки. Минувшей ночью президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. "Вчера я встречался в Москве с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, который также сказал, что РФ готова к диалогу, и тоже считаю, что Россия всегда была открыта для диалога. Вопрос всегда был в другой стороне, которая этот диалог видит только через призму "поражения" России. Но к их сожалению, его никогда не произойдет, поэтому то, что сейчас заявил Владимир Путин, это то, что говорит разум, логика и серьезный человек. К сожалению, мы знаем, что Зеленский сам себе указом запретил вести переговоры, они там находятся и под влиянием британских спецслужб, французских, американских и так далее", - указал сербский парламентарий. Он напомнил, что, когда намечались реальные перспективы мирных соглашений еще на переговорах в Белоруссии весной 2022 года, был убит СБУ делегат от Киева Денис Киреев, затем Запад и украинские власти фактически объявили договоренности недействительными и продолжили войну, потеряли еще несколько сотен тысяч человек. По словам Станоевича, рассчитывать на разумное поведение властей в Киеве сложно, потому что "их интересуют только деньги, и неважно, сколько поляжет украинцев для этого". "С другой стороны, учитывая нынешнюю политику президента США Дональда Трампа, возможно, что новое предложение воспримут серьезнее, чем было до сих пор. Поэтому думаю, что эта инициатива очень правильная и своевременная, и рассчитываю на то, что неразумные люди, которые до сих пор этого не понимали, наконец поймут, что единственный выход - это начинать разговаривать с Россией. Вообще, украинский режим мог начать переговоры с РФ напрямую, не отдавая свои земли и рудные богатства американцам и все остальное", - заявил председатель комитета сербского парламента агентству. Что касается Турции как предложенного места для ведения переговоров, Станоевич уверен, что российский лидер предложил ее взвешенно и продуманно, "платформа такая нужна, я был бы счастлив, чтобы это было в Белграде, но, видимо, время для того пока не пришло". Президент РФ ранее подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря президента РФ, цели переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон объявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия руководством в Москве условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.
https://ria.ru/20250511/zelenskogo-2016370535.html
https://ria.ru/20250511/peskov-2016314751.html
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россия, киев, москва, владимир путин, эммануэль макрон, вячеслав володин, госдума рф, служба безопасности украины, в мире
Россия, Киев, Москва, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Служба безопасности Украины, В мире
Сербский депутат призвал Киев начать переговоры с Россией

Депутат Станоевич: Киев должен принять предложение России и начать переговоры

© РИА Новости / Валерий Шарифулин/ POOL | Перейти в медиабанкГосударственные флаги РФ и Сербии
Государственные флаги РФ и Сербии - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Валерий Шарифулин/ POOL
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Государственные флаги РФ и Сербии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 11 мая – РИА Новости. Единственным выходом из нынешней ситуации для властей в Киеве является принять предложение Москвы и начать переговоры с российской стороной, заявил РИА Новости председатель комитета Скупщины (парламента) Сербии по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич, который до 2014 года возглавлял сербскую диаспору на Украине, затем уехал и был включен в украинские санкционные списки.
Минувшей ночью президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
В Раде раскрыли замысел Зеленского в ответе Путину
Вчера, 18:13
"Вчера я встречался в Москве с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, который также сказал, что РФ готова к диалогу, и тоже считаю, что Россия всегда была открыта для диалога. Вопрос всегда был в другой стороне, которая этот диалог видит только через призму "поражения" России. Но к их сожалению, его никогда не произойдет, поэтому то, что сейчас заявил Владимир Путин, это то, что говорит разум, логика и серьезный человек. К сожалению, мы знаем, что Зеленский сам себе указом запретил вести переговоры, они там находятся и под влиянием британских спецслужб, французских, американских и так далее", - указал сербский парламентарий.
Он напомнил, что, когда намечались реальные перспективы мирных соглашений еще на переговорах в Белоруссии весной 2022 года, был убит СБУ делегат от Киева Денис Киреев, затем Запад и украинские власти фактически объявили договоренности недействительными и продолжили войну, потеряли еще несколько сотен тысяч человек. По словам Станоевича, рассчитывать на разумное поведение властей в Киеве сложно, потому что "их интересуют только деньги, и неважно, сколько поляжет украинцев для этого".
"С другой стороны, учитывая нынешнюю политику президента США Дональда Трампа, возможно, что новое предложение воспримут серьезнее, чем было до сих пор. Поэтому думаю, что эта инициатива очень правильная и своевременная, и рассчитываю на то, что неразумные люди, которые до сих пор этого не понимали, наконец поймут, что единственный выход - это начинать разговаривать с Россией. Вообще, украинский режим мог начать переговоры с РФ напрямую, не отдавая свои земли и рудные богатства американцам и все остальное", - заявил председатель комитета сербского парламента агентству.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Песков высказался о предложении Путина по переговорам с Украиной
Вчера, 10:47
Что касается Турции как предложенного места для ведения переговоров, Станоевич уверен, что российский лидер предложил ее взвешенно и продуманно, "платформа такая нужна, я был бы счастлив, чтобы это было в Белграде, но, видимо, время для того пока не пришло".
Президент РФ ранее подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря президента РФ, цели переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон объявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия руководством в Москве условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
В ЕС прокомментировали предложение Путина о переговорах с Украиной
Вчера, 17:10
 
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