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ВВС Индии заявили, что в ходе операции "Синдур" сбили пакистанские самолеты

ВВС Индии заявили, что в ходе операции "Синдур" сбили пакистанские самолеты - РИА Новости, 11.05.2025

ВВС Индии заявили, что в ходе операции "Синдур" сбили пакистанские самолеты

ВВС Индии в ходе операции "Синдур", начатой в ответ на теракт в Пахалгаме, сбили несколько самолетов ВВС Пакистана, заявил маршал авиации Авадеш Кумар Бхарти. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T17:39:00+03:00

2025-05-11T17:39:00+03:00

2025-05-11T17:43:00+03:00

в мире

индия

пакистан

исламабад

операция синдур в пакистане

обострение отношений между индией и пакистаном

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая – РИА Новости. ВВС Индии в ходе операции "Синдур", начатой в ответ на теракт в Пахалгаме, сбили несколько самолетов ВВС Пакистана, заявил маршал авиации Авадеш Кумар Бхарти. "Их самолетам не дали пролететь через нашу границу. У нас нет обломков, но, определенно, мы сбили несколько самолетов. Мы не хотели бы рисковать, делая предположения. У меня есть цифры, и мы вникаем в технические детали, чтобы установить это, поэтому я не хотел бы сейчас называть цифру. Но, определенно, есть потери с их стороны", - сказал он на брифинге минобороны Индии в воскресенье вечером. Бхарти не стал прямо отвечать, принадлежали ли сбитые самолеты ВВС Пакистана к машинам четвертого поколения, отметив, что они были "высокотехнологичными". Представитель ВВС Индии также отметил, что все индийские пилоты "вернулись домой". "Достигли ли мы наших целей по уничтожению лагерей террористов? Ответ — твердое "да", и результаты увидит весь мир… Все, что я могу сказать, это то, что мы достигли поставленных целей, и все наши пилоты вернулись домой", - сказал Бхарти. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.

https://ria.ru/20250511/pakistan--2016322526.html

https://ria.ru/20250510/prostranstvo-2016214394.html

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в мире, индия, пакистан, исламабад, операция синдур в пакистане, обострение отношений между индией и пакистаном