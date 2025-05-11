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ВВС Индии заявили, что в ходе операции "Синдур" сбили пакистанские самолеты - РИА Новости, 11.05.2025
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17:39 11.05.2025 (обновлено: 17:43 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/samolety-2016367418.html
ВВС Индии заявили, что в ходе операции "Синдур" сбили пакистанские самолеты
ВВС Индии заявили, что в ходе операции "Синдур" сбили пакистанские самолеты - РИА Новости, 11.05.2025
ВВС Индии заявили, что в ходе операции "Синдур" сбили пакистанские самолеты
ВВС Индии в ходе операции "Синдур", начатой в ответ на теракт в Пахалгаме, сбили несколько самолетов ВВС Пакистана, заявил маршал авиации Авадеш Кумар Бхарти. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T17:39:00+03:00
2025-05-11T17:43:00+03:00
в мире
индия
пакистан
исламабад
операция синдур в пакистане
обострение отношений между индией и пакистаном
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая – РИА Новости. ВВС Индии в ходе операции "Синдур", начатой в ответ на теракт в Пахалгаме, сбили несколько самолетов ВВС Пакистана, заявил маршал авиации Авадеш Кумар Бхарти. "Их самолетам не дали пролететь через нашу границу. У нас нет обломков, но, определенно, мы сбили несколько самолетов. Мы не хотели бы рисковать, делая предположения. У меня есть цифры, и мы вникаем в технические детали, чтобы установить это, поэтому я не хотел бы сейчас называть цифру. Но, определенно, есть потери с их стороны", - сказал он на брифинге минобороны Индии в воскресенье вечером. Бхарти не стал прямо отвечать, принадлежали ли сбитые самолеты ВВС Пакистана к машинам четвертого поколения, отметив, что они были "высокотехнологичными". Представитель ВВС Индии также отметил, что все индийские пилоты "вернулись домой". "Достигли ли мы наших целей по уничтожению лагерей террористов? Ответ — твердое "да", и результаты увидит весь мир… Все, что я могу сказать, это то, что мы достигли поставленных целей, и все наши пилоты вернулись домой", - сказал Бхарти. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
https://ria.ru/20250511/pakistan--2016322526.html
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в мире, индия, пакистан, исламабад, операция синдур в пакистане, обострение отношений между индией и пакистаном
В мире, Индия, Пакистан, Исламабад, Операция Синдур в Пакистане, Обострение отношений между Индией и Пакистаном
ВВС Индии заявили, что в ходе операции "Синдур" сбили пакистанские самолеты

ВВС Индии заявили, что в ходе операции "Синдур" сбили самолеты сил Пакистана

© AP Photo / Dar YasinВоеннослужащие ВВС Индии
Военнослужащие ВВС Индии - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Dar Yasin
Военнослужащие ВВС Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая – РИА Новости. ВВС Индии в ходе операции "Синдур", начатой в ответ на теракт в Пахалгаме, сбили несколько самолетов ВВС Пакистана, заявил маршал авиации Авадеш Кумар Бхарти.
"Их самолетам не дали пролететь через нашу границу. У нас нет обломков, но, определенно, мы сбили несколько самолетов. Мы не хотели бы рисковать, делая предположения. У меня есть цифры, и мы вникаем в технические детали, чтобы установить это, поэтому я не хотел бы сейчас называть цифру. Но, определенно, есть потери с их стороны", - сказал он на брифинге минобороны Индии в воскресенье вечером.
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Вчера, 11:42
Бхарти не стал прямо отвечать, принадлежали ли сбитые самолеты ВВС Пакистана к машинам четвертого поколения, отметив, что они были "высокотехнологичными".
Представитель ВВС Индии также отметил, что все индийские пилоты "вернулись домой".
"Достигли ли мы наших целей по уничтожению лагерей террористов? Ответ — твердое "да", и результаты увидит весь мир… Все, что я могу сказать, это то, что мы достигли поставленных целей, и все наши пилоты вернулись домой", - сказал Бхарти.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
Пакистан - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Пакистан открыл воздушное пространство после прекращения огня с Индией
10 мая, 15:50
 
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