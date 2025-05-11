https://ria.ru/20250511/sahalin-2016297451.html

На Сахалине арестовали мужчину, переехавшего человека на автомобиле

На Сахалине арестовали мужчину, переехавшего человека на автомобиле - РИА Новости, 11.05.2025

На Сахалине арестовали мужчину, переехавшего человека на автомобиле

Житель Сахалина, переехавший мужчину на автомобиле в городе Корсакове, заключен под стражу, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T07:26:00+03:00

2025-05-11T07:26:00+03:00

2025-05-11T14:42:00+03:00

происшествия

россия

сахалин

корсаков

следственный комитет россии (ск рф)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 мая - РИА Новости. Житель Сахалина, переехавший мужчину на автомобиле в городе Корсакове, заключен под стражу, сообщает региональное управление СК РФ. Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, конфликт с участием группы людей в состоянии алкогольного опьянения произошел у магазина "Пивной рай" в портовом городе рано утром 9 мая. Под колесами машины погиб 36-летний житель Новосибирска, которого умышленно переехал уроженец портового города 2001 года рождения. Полиция задержала его на месте происшествия. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечает пресс-служба. Как уточняется в сообщении, фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия). Следователи выполняют комплекс необходимых мероприятий для установления обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20250413/voditel-2010966558.html

https://ria.ru/20250505/arest-2015052558.html

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сахалин

корсаков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, сахалин, корсаков, следственный комитет россии (ск рф)