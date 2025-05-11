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На Сахалине арестовали мужчину, переехавшего человека на автомобиле - РИА Новости, 11.05.2025
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07:26 11.05.2025 (обновлено: 14:42 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/sahalin-2016297451.html
На Сахалине арестовали мужчину, переехавшего человека на автомобиле
На Сахалине арестовали мужчину, переехавшего человека на автомобиле - РИА Новости, 11.05.2025
На Сахалине арестовали мужчину, переехавшего человека на автомобиле
Житель Сахалина, переехавший мужчину на автомобиле в городе Корсакове, заключен под стражу, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T07:26:00+03:00
2025-05-11T14:42:00+03:00
происшествия
россия
сахалин
корсаков
следственный комитет россии (ск рф)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 мая - РИА Новости. Житель Сахалина, переехавший мужчину на автомобиле в городе Корсакове, заключен под стражу, сообщает региональное управление СК РФ. Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, конфликт с участием группы людей в состоянии алкогольного опьянения произошел у магазина "Пивной рай" в портовом городе рано утром 9 мая. Под колесами машины погиб 36-летний житель Новосибирска, которого умышленно переехал уроженец портового города 2001 года рождения. Полиция задержала его на месте происшествия. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечает пресс-служба. Как уточняется в сообщении, фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия). Следователи выполняют комплекс необходимых мероприятий для установления обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20250413/voditel-2010966558.html
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происшествия, россия, сахалин, корсаков, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Сахалин, Корсаков, Следственный комитет России (СК РФ)
На Сахалине арестовали мужчину, переехавшего человека на автомобиле

Мужчина, переехавший на машине человека в Корсакове на Сахалине, арестован

© СУ СК России по Сахалинской области/TelegramЖитель Сахалина, переехавший мужчину на автомобиле в городе Корсакове, заключен под стражу
Житель Сахалина, переехавший мужчину на автомобиле в городе Корсакове, заключен под стражу - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© СУ СК России по Сахалинской области/Telegram
Житель Сахалина, переехавший мужчину на автомобиле в городе Корсакове, заключен под стражу
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 мая - РИА Новости. Житель Сахалина, переехавший мужчину на автомобиле в городе Корсакове, заключен под стражу, сообщает региональное управление СК РФ.
Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, конфликт с участием группы людей в состоянии алкогольного опьянения произошел у магазина "Пивной рай" в портовом городе рано утром 9 мая. Под колесами машины погиб 36-летний житель Новосибирска, которого умышленно переехал уроженец портового города 2001 года рождения. Полиция задержала его на месте происшествия. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
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"В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечает пресс-служба.
Как уточняется в сообщении, фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Следователи выполняют комплекс необходимых мероприятий для установления обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы.
Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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