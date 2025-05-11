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Россия станет сильнее после окончания СВО, заявил президент Буркина-Фасо - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:26 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/rossiya-2016383378.html
Россия станет сильнее после окончания СВО, заявил президент Буркина-Фасо
Россия станет сильнее после окончания СВО, заявил президент Буркина-Фасо - РИА Новости, 11.05.2025
Россия станет сильнее после окончания СВО, заявил президент Буркина-Фасо
Цель Запада в конфликте на Украине - ослабить Россию, но РФ выйдет из этой войны еще сильнее, заявил в интервью РИА Новости президент Буркина-Фасо Ибрагим... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T20:26:00+03:00
2025-05-11T20:26:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Цель Запада в конфликте на Украине - ослабить Россию, но РФ выйдет из этой войны еще сильнее, заявил в интервью РИА Новости президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. "Реальность такова: вся "помощь", которую им давали, — это не помощь, они фактически отдали свои полезные ископаемые. По сути, Украина больше не принадлежит украинцам. Их использовали, и они остаются в проигрыше. Все ключевые секторы теперь будут контролироваться теми, кто втянул их в эту войну. Цель была ослабить Россию, но Россия выйдет из этой войны еще сильнее", - заявил Траоре. "Поэтому я считаю, что им (украинцам - ред.) нужно понять это, одуматься и сесть за переговоры ради мира. Потому что они сами заявили, что поддерживают террористов — это их официальное заявление, все это видели, и на поле боя это тоже видно", - добавил он. Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.
https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html
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в мире, россия, украина, буркина-фасо, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Буркина-Фасо, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Россия станет сильнее после окончания СВО, заявил президент Буркина-Фасо

Президент Буркина-Фасо Траоре: РФ станет еще сильнее после конфликта на Украине

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Цель Запада в конфликте на Украине - ослабить Россию, но РФ выйдет из этой войны еще сильнее, заявил в интервью РИА Новости президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре.
"Реальность такова: вся "помощь", которую им давали, — это не помощь, они фактически отдали свои полезные ископаемые. По сути, Украина больше не принадлежит украинцам. Их использовали, и они остаются в проигрыше. Все ключевые секторы теперь будут контролироваться теми, кто втянул их в эту войну. Цель была ослабить Россию, но Россия выйдет из этой войны еще сильнее", - заявил Траоре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
До последнего украинца: как НАТО втащила Киев в войну против России
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"Поэтому я считаю, что им (украинцам - ред.) нужно понять это, одуматься и сесть за переговоры ради мира. Потому что они сами заявили, что поддерживают террористов — это их официальное заявление, все это видели, и на поле боя это тоже видно", - добавил он.
Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаБуркина-ФасоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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