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Россия станет сильнее после окончания СВО, заявил президент Буркина-Фасо
Россия станет сильнее после окончания СВО, заявил президент Буркина-Фасо - РИА Новости, 11.05.2025
Россия станет сильнее после окончания СВО, заявил президент Буркина-Фасо
Цель Запада в конфликте на Украине - ослабить Россию, но РФ выйдет из этой войны еще сильнее, заявил в интервью РИА Новости президент Буркина-Фасо Ибрагим... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T20:26:00+03:00
2025-05-11T20:26:00+03:00
2025-05-11T20:26:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Цель Запада в конфликте на Украине - ослабить Россию, но РФ выйдет из этой войны еще сильнее, заявил в интервью РИА Новости президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. "Реальность такова: вся "помощь", которую им давали, — это не помощь, они фактически отдали свои полезные ископаемые. По сути, Украина больше не принадлежит украинцам. Их использовали, и они остаются в проигрыше. Все ключевые секторы теперь будут контролироваться теми, кто втянул их в эту войну. Цель была ослабить Россию, но Россия выйдет из этой войны еще сильнее", - заявил Траоре. "Поэтому я считаю, что им (украинцам - ред.) нужно понять это, одуматься и сесть за переговоры ради мира. Потому что они сами заявили, что поддерживают террористов — это их официальное заявление, все это видели, и на поле боя это тоже видно", - добавил он. Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.
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в мире, россия, украина, буркина-фасо, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Буркина-Фасо, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Россия станет сильнее после окончания СВО, заявил президент Буркина-Фасо
Президент Буркина-Фасо Траоре: РФ станет еще сильнее после конфликта на Украине