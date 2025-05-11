https://ria.ru/20250511/rossiya-2016383378.html

Россия станет сильнее после окончания СВО, заявил президент Буркина-Фасо

Россия станет сильнее после окончания СВО, заявил президент Буркина-Фасо - РИА Новости, 11.05.2025

Россия станет сильнее после окончания СВО, заявил президент Буркина-Фасо

Цель Запада в конфликте на Украине - ослабить Россию, но РФ выйдет из этой войны еще сильнее, заявил в интервью РИА Новости президент Буркина-Фасо Ибрагим... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T20:26:00+03:00

2025-05-11T20:26:00+03:00

2025-05-11T20:26:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Цель Запада в конфликте на Украине - ослабить Россию, но РФ выйдет из этой войны еще сильнее, заявил в интервью РИА Новости президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. "Реальность такова: вся "помощь", которую им давали, — это не помощь, они фактически отдали свои полезные ископаемые. По сути, Украина больше не принадлежит украинцам. Их использовали, и они остаются в проигрыше. Все ключевые секторы теперь будут контролироваться теми, кто втянул их в эту войну. Цель была ослабить Россию, но Россия выйдет из этой войны еще сильнее", - заявил Траоре. "Поэтому я считаю, что им (украинцам - ред.) нужно понять это, одуматься и сесть за переговоры ради мира. Потому что они сами заявили, что поддерживают террористов — это их официальное заявление, все это видели, и на поле боя это тоже видно", - добавил он. Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.

https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html

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