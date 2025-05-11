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Путин раскрыл, что говорил Западу про перемирие в честь дня Победы - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:38 11.05.2025 (обновлено: 02:49 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/rossija-2016286034.html
Путин раскрыл, что говорил Западу про перемирие в честь дня Победы
Путин раскрыл, что говорил Западу про перемирие в честь дня Победы - РИА Новости, 11.05.2025
Путин раскрыл, что говорил Западу про перемирие в честь дня Победы
РФ передала коллегам на Западе, что Москва в будущем может продлить срок перемирия на Украине, объявленного ко Дню Победы, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:38:00+03:00
2025-05-11T02:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
украина
владимир путин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. РФ передала коллегам на Западе, что Москва в будущем может продлить срок перемирия на Украине, объявленного ко Дню Победы, заявил президент России Владимир Путин. "Мы на этот святой для нас праздник объявили перемирие в третий раз. При этом мы передавали и тем нашим коллегам на Западе … что в будущем не исключаем возможности продлить сроки этого перемирия. Но, разумеется, после анализа того, что произойдет в эти несколько дней", - сказал Путин. Путин 28 апреля объявил перемирие в дни 80-летия Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.
https://ria.ru/20250511/putin-2016282239.html
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россия, москва, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Украина, Владимир Путин
Путин раскрыл, что говорил Западу про перемирие в честь дня Победы

Путин: РФ говорила Западу о возможности продлить перемирие в честь дня Победы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Владимир Путин
 Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. РФ передала коллегам на Западе, что Москва в будущем может продлить срок перемирия на Украине, объявленного ко Дню Победы, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы на этот святой для нас праздник объявили перемирие в третий раз. При этом мы передавали и тем нашим коллегам на Западе … что в будущем не исключаем возможности продлить сроки этого перемирия. Но, разумеется, после анализа того, что произойдет в эти несколько дней", - сказал Путин.
Путин 28 апреля объявил перемирие в дни 80-летия Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин заявил о готовности к серьезным переговорам с Украиной
02:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваУкраинаВладимир Путин
 
 
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