https://ria.ru/20250511/rossija-2016286034.html

Путин раскрыл, что говорил Западу про перемирие в честь дня Победы

Путин раскрыл, что говорил Западу про перемирие в честь дня Победы - РИА Новости, 11.05.2025

Путин раскрыл, что говорил Западу про перемирие в честь дня Победы

РФ передала коллегам на Западе, что Москва в будущем может продлить срок перемирия на Украине, объявленного ко Дню Победы, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T02:38:00+03:00

2025-05-11T02:38:00+03:00

2025-05-11T02:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

москва

украина

владимир путин

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. РФ передала коллегам на Западе, что Москва в будущем может продлить срок перемирия на Украине, объявленного ко Дню Победы, заявил президент России Владимир Путин. "Мы на этот святой для нас праздник объявили перемирие в третий раз. При этом мы передавали и тем нашим коллегам на Западе … что в будущем не исключаем возможности продлить сроки этого перемирия. Но, разумеется, после анализа того, что произойдет в эти несколько дней", - сказал Путин. Путин 28 апреля объявил перемирие в дни 80-летия Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

https://ria.ru/20250511/putin-2016282239.html

россия

москва

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россия, москва, украина, владимир путин