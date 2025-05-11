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США возобновили поставки риса в Россию - РИА Новости, 11.05.2025
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08:03 11.05.2025 (обновлено: 10:52 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/ris-2016300375.html
США возобновили поставки риса в Россию
США возобновили поставки риса в Россию - РИА Новости, 11.05.2025
США возобновили поставки риса в Россию
США возобновили поставки дикого риса в Россию, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. РИА Новости, 11.05.2025
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. США возобновили поставки дикого риса в Россию, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.В феврале российские компании приобрели этот товар у Штатов на 154,7 тысячи долларов, а в марте — уже на 294,2 тысячи. Эта показатели стали рекордными с 2015 года, когда американский дикий рис закупили на 431,7 тысячи долларов.Регулярные поставки товара прекратились к марту 2022-го, при этом разовые отгрузки последний раз были в мае прошлого года. Обычный рис Москва не покупает в США с апреля 2022-го.Всего Штаты в марте поставили за рубеж дикого риса на два миллиона долларов, при этом главным его покупателем была Россия. В пятерку также вошли Бельгия — 289 тысяч долларов, Британия — 287 тысяч, Канада — 279 тысяч, Мексика — 173 тысячи.
https://ria.ru/20250510/kosmetika-2016163606.html
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россия, сша, бельгия, в мире, москва, экономика
Россия, США, Бельгия, В мире, Москва, Экономика
США возобновили поставки риса в Россию

США в феврале и марте поставили в РФ дикий рис на 450 тысяч долларов

© Getty Images / Design Pics EditorialПогрузка мешков с рисов в порту Сакраменто
Погрузка мешков с рисов в порту Сакраменто - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Getty Images / Design Pics Editorial
Погрузка мешков с рисов в порту Сакраменто. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. США возобновили поставки дикого риса в Россию, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
В феврале российские компании приобрели этот товар у Штатов на 154,7 тысячи долларов, а в марте — уже на 294,2 тысячи. Эта показатели стали рекордными с 2015 года, когда американский дикий рис закупили на 431,7 тысячи долларов.
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США вновь начали поставлять в Россию косметику
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Регулярные поставки товара прекратились к марту 2022-го, при этом разовые отгрузки последний раз были в мае прошлого года. Обычный рис Москва не покупает в США с апреля 2022-го.
Всего Штаты в марте поставили за рубеж дикого риса на два миллиона долларов, при этом главным его покупателем была Россия. В пятерку также вошли Бельгия — 289 тысяч долларов, Британия — 287 тысяч, Канада — 279 тысяч, Мексика — 173 тысячи.
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