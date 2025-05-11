https://ria.ru/20250511/ris-2016300375.html

США возобновили поставки риса в Россию

США возобновили поставки риса в Россию - РИА Новости, 11.05.2025

США возобновили поставки риса в Россию

США возобновили поставки дикого риса в Россию, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T08:03:00+03:00

2025-05-11T08:03:00+03:00

2025-05-11T10:52:00+03:00

россия

сша

бельгия

в мире

москва

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016315421_0:441:2795:2013_1920x0_80_0_0_0817b800fda4e0c53e082c3929f65e2f.jpg

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. США возобновили поставки дикого риса в Россию, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.В феврале российские компании приобрели этот товар у Штатов на 154,7 тысячи долларов, а в марте — уже на 294,2 тысячи. Эта показатели стали рекордными с 2015 года, когда американский дикий рис закупили на 431,7 тысячи долларов.Регулярные поставки товара прекратились к марту 2022-го, при этом разовые отгрузки последний раз были в мае прошлого года. Обычный рис Москва не покупает в США с апреля 2022-го.Всего Штаты в марте поставили за рубеж дикого риса на два миллиона долларов, при этом главным его покупателем была Россия. В пятерку также вошли Бельгия — 289 тысяч долларов, Британия — 287 тысяч, Канада — 279 тысяч, Мексика — 173 тысячи.

https://ria.ru/20250510/kosmetika-2016163606.html

https://ria.ru/20250503/brendy-2013429575.html

россия

сша

бельгия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, бельгия, в мире, москва, экономика