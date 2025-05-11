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Более 70 домов капитально отремонтировали на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 12.05.2025
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13:40 11.05.2025 (обновлено: 15:25 12.05.2025)
https://ria.ru/20250511/remont-2016477154.html
Более 70 домов капитально отремонтировали на Ленинском проспекте в Москве
Более 70 домов капитально отремонтировали на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 12.05.2025
Более 70 домов капитально отремонтировали на Ленинском проспекте в Москве
Более 70 домов капитально отремонтировали на Ленинском проспекте в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-11T13:40:00+03:00
2025-05-12T15:25:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Более 70 домов капитально отремонтировали на Ленинском проспекте в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В рамках региональной программы капитального ремонта специалисты комплекса городского хозяйства Москвы за 10 лет провели восстановительные работы 75 жилых домов на Ленинском проспекте — исторической артерии города", - говорится в сообщении. Отмечается, что многие из этих зданий построены в середине XX века и хранят воспоминания о значимых событиях. Обновление домов не только повышает комфорт жителей, но и способствует сохранению архитектурного наследия, а также увеличивает привлекательность и функциональность застройки для будущих поколений.
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
Более 70 домов капитально отремонтировали на Ленинском проспекте в Москве

На Ленинском проспекте в Москве капитально отремонтировали более 70 домов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Ленинский проспект
Вид на Ленинский проспект - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на Ленинский проспект. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Более 70 домов капитально отремонтировали на Ленинском проспекте в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В рамках региональной программы капитального ремонта специалисты комплекса городского хозяйства Москвы за 10 лет провели восстановительные работы 75 жилых домов на Ленинском проспекте — исторической артерии города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что многие из этих зданий построены в середине XX века и хранят воспоминания о значимых событиях. Обновление домов не только повышает комфорт жителей, но и способствует сохранению архитектурного наследия, а также увеличивает привлекательность и функциональность застройки для будущих поколений.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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