https://ria.ru/20250511/remont-2016477154.html

Более 70 домов капитально отремонтировали на Ленинском проспекте в Москве

Более 70 домов капитально отремонтировали на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 12.05.2025

Более 70 домов капитально отремонтировали на Ленинском проспекте в Москве

Более 70 домов капитально отремонтировали на Ленинском проспекте в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-11T13:40:00+03:00

2025-05-11T13:40:00+03:00

2025-05-12T15:25:00+03:00

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Более 70 домов капитально отремонтировали на Ленинском проспекте в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В рамках региональной программы капитального ремонта специалисты комплекса городского хозяйства Москвы за 10 лет провели восстановительные работы 75 жилых домов на Ленинском проспекте — исторической артерии города", - говорится в сообщении. Отмечается, что многие из этих зданий построены в середине XX века и хранят воспоминания о значимых событиях. Обновление домов не только повышает комфорт жителей, но и способствует сохранению архитектурного наследия, а также увеличивает привлекательность и функциональность застройки для будущих поколений.

https://ria.ru/20250510/moskva-2016214636.html

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городское хозяйство москвы, москва