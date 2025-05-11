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Музыкальный продюсер Разин отзовет иск к создателям "Слова пацана" - РИА Новости, 11.05.2025
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Шоубиз
 
15:11 11.05.2025 (обновлено: 15:53 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/razin--2016348481.html
Музыкальный продюсер Разин отзовет иск к создателям "Слова пацана"
Музыкальный продюсер Разин отзовет иск к создателям "Слова пацана" - РИА Новости, 11.05.2025
Музыкальный продюсер Разин отзовет иск к создателям "Слова пацана"
Музыкальный продюсер Андрей Разин заявил в беседе с РИА Новости, что отзовет иск к создателям сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" за, как считает истец,... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T15:11:00+03:00
2025-05-11T15:53:00+03:00
шоубиз
москва
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ласковый май
юрий шатунов
андрей разин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Музыкальный продюсер Андрей Разин заявил в беседе с РИА Новости, что отзовет иск к создателям сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" за, как считает истец, неправомерное использование песен группы "Ласковый май" из российского суда и в ближайшее время предъявит иски в Турции.В СМИ сообщалось, что арбитражный суд Москвы 12 мая рассмотрит исковые требования Разина о признании недействительным договора между вдовой Юрия Шатунова и создателями сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", где использовались песни "Ласкового мая"."Завтра я отзову иск из суда на сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Как гражданин Турции предъявлю новые иски к создателям "Слова пацана" в Турции на возмещение материального ущерба на сумму два миллиона долларов. Также это касается и других фильмов и спектаклей, где использованы песни группы "Ласковый май", - сказал собеседник агентства.Разин отметил, что также будут предъявлены иски, как он утверждает, за использование товарного знака "Юрий Шатунов" и названия "Ласковый май", которые зарегистрированы в Турции."Все будет (все иски - ред.) подаваться в ближайший месяц. Весь репертуар группы "Ласковый май" зарегистрирован в министерстве культуры и туризма Турции, а товарный знак "Юрий Шатунов" по контракту 2013 года между Разиным и Шатуновым зарегистрирован в турецком патенте", - добавил он.Разин также предоставил РИА Новости фотографии свидетельств зарегистрированных патентов. "Все 28 шлягеров "Ласкового мая", включая "Белые розы" и "Седая ночь", зарегистрированы в Турции", - подчеркнул он.Ранее суд отказал Разину в удовлетворении иска о правах на песни "Ласкового мая", которые автор текстов Сергей Кузнецов ранее продал Шатунову. Согласно документам суда, гражданский иск о защите интеллектуальной собственности, защите авторских прав Разин подавал к вдове Шатунова Светлане. Среди третьих лиц также была мама Кузнецова Валентина.
https://ria.ru/20250511/guzeeva-2016312896.html
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москва, турция, ласковый май, юрий шатунов, андрей разин
Шоубиз, Москва, Турция, Ласковый май, Юрий Шатунов, Андрей Разин
Музыкальный продюсер Разин отзовет иск к создателям "Слова пацана"

Музыкальный продюсер Разин отзовет московский иск к создателям "Слова пацана"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Музыкальный продюсер Андрей Разин заявил в беседе с РИА Новости, что отзовет иск к создателям сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" за, как считает истец, неправомерное использование песен группы "Ласковый май" из российского суда и в ближайшее время предъявит иски в Турции.
В СМИ сообщалось, что арбитражный суд Москвы 12 мая рассмотрит исковые требования Разина о признании недействительным договора между вдовой Юрия Шатунова и создателями сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", где использовались песни "Ласкового мая".
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"Завтра я отзову иск из суда на сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Как гражданин Турции предъявлю новые иски к создателям "Слова пацана" в Турции на возмещение материального ущерба на сумму два миллиона долларов. Также это касается и других фильмов и спектаклей, где использованы песни группы "Ласковый май", - сказал собеседник агентства.
Разин отметил, что также будут предъявлены иски, как он утверждает, за использование товарного знака "Юрий Шатунов" и названия "Ласковый май", которые зарегистрированы в Турции.
"Все будет (все иски - ред.) подаваться в ближайший месяц. Весь репертуар группы "Ласковый май" зарегистрирован в министерстве культуры и туризма Турции, а товарный знак "Юрий Шатунов" по контракту 2013 года между Разиным и Шатуновым зарегистрирован в турецком патенте", - добавил он.
Разин также предоставил РИА Новости фотографии свидетельств зарегистрированных патентов. "Все 28 шлягеров "Ласкового мая", включая "Белые розы" и "Седая ночь", зарегистрированы в Турции", - подчеркнул он.
Ранее суд отказал Разину в удовлетворении иска о правах на песни "Ласкового мая", которые автор текстов Сергей Кузнецов ранее продал Шатунову. Согласно документам суда, гражданский иск о защите интеллектуальной собственности, защите авторских прав Разин подавал к вдове Шатунова Светлане. Среди третьих лиц также была мама Кузнецова Валентина.
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