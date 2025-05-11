https://ria.ru/20250511/pvo-2016326243.html
Российская ПВО с начала перемирия сбила 58 беспилотников вне зоны СВО
Российская ПВО с начала перемирия сбила 58 беспилотников вне зоны СВО - РИА Новости, 11.05.2025
Российская ПВО с начала перемирия сбила 58 беспилотников вне зоны СВО
Средства ПВО с нуля часов 8 мая сбили 58 беспилотников вне зоны проведения СВО, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:18:00+03:00
2025-05-11T12:18:00+03:00
2025-05-11T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Средства ПВО с нуля часов 8 мая сбили 58 беспилотников вне зоны проведения СВО, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "С нуля часов 8 мая российскими подразделениями ПВО сбито 58 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа противника вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО с начала перемирия сбила 58 беспилотников вне зоны СВО
МО РФ: силы ПВО с нуля часов 8 мая сбили 58 БПЛА ВСУ вне зоны проведения СВО