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В ЕР прокомментировали предложение Путина о переговорах с Украиной
В ЕР прокомментировали предложение Путина о переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
В ЕР прокомментировали предложение Путина о переговорах с Украиной
Предложение президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле продолжает курс на комплексное устранение первопричин... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T16:39:00+03:00
2025-05-11T16:39:00+03:00
2025-05-11T16:39:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле продолжает курс на комплексное устранение первопричин украинского кризиса, заявил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. "Предложение нашего президента возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбульском формате - без каких-либо дополнительных условий - продолжает курс на комплексное устранение первопричин украинского кризиса. И мировое большинство по достоинству оценило предложение российского лидера", - приводятся слова Якушева в официальном Telegram-канале ЕР. Секретарь генсовета партии подчеркнул, что российская сторона чётко демонстрирует, что готова работать над достижением устойчивого мира не на словах, а на практике, подбирать объективный подход к решению проблемы. "Мирная инициатива Владимира Путина высказана своевременно и её посыл прост - Россия не ищет "временного мира" и готова работать над железными гарантиями, чего ждёт и от других участников процесса", - цитируют Якушева в сообщении. Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент РФ подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря президента РФ, цели переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
https://ria.ru/20250511/zakharova-2016345167.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Путин, Владимир Якушев, Дмитрий Песков, Единая Россия, В мире
В ЕР прокомментировали предложение Путина о переговорах с Украиной
Секретарь совета ЕР Якушев: предложение Путина Киеву ведет к устранению кризиса