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Путин не смог сдержать эмоций при просмотре фильма о Брестской крепости
Путин не смог сдержать эмоций при просмотре фильма о Брестской крепости - РИА Новости, 11.05.2025
Путин не смог сдержать эмоций при просмотре фильма о Брестской крепости
Президент Владимир Путин не смог сдержать эмоций во время просмотра фрагментов нового фильма о Великой Отечественной войне "В списках не значился". Кадры... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T14:16:00+03:00
2025-05-11T14:16:00+03:00
2025-05-11T22:34:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин не смог сдержать эмоций во время просмотра фрагментов нового фильма о Великой Отечественной войне "В списках не значился". Кадры опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.Трейлер к киноленте, посвященной героизму защитников Брестской крепости, презентовали главе государства в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые" 30 апреля. Путин пообещал, что посмотрит фильм полностью.
https://ria.ru/20250509/gordost-2016030774.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, россия, владимир путин, павел зарубин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин не смог сдержать эмоций при просмотре фильма о Брестской крепости
Путин не смог сдержать эмоции во время просмотра фильма "В списках не значился"