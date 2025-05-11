https://ria.ru/20250511/putin-2016341917.html

Путин не смог сдержать эмоций при просмотре фильма о Брестской крепости

Путин не смог сдержать эмоций при просмотре фильма о Брестской крепости - РИА Новости, 11.05.2025

Путин не смог сдержать эмоций при просмотре фильма о Брестской крепости

Президент Владимир Путин не смог сдержать эмоций во время просмотра фрагментов нового фильма о Великой Отечественной войне "В списках не значился". Кадры... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T14:16:00+03:00

2025-05-11T14:16:00+03:00

2025-05-11T22:34:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

владимир путин

павел зарубин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин не смог сдержать эмоций во время просмотра фрагментов нового фильма о Великой Отечественной войне "В списках не значился". Кадры опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.Трейлер к киноленте, посвященной героизму защитников Брестской крепости, презентовали главе государства в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые" 30 апреля. Путин пообещал, что посмотрит фильм полностью.

https://ria.ru/20250509/gordost-2016030774.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, павел зарубин, 80-летие победы в великой отечественной войне