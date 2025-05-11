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Путин не смог сдержать эмоций при просмотре фильма о Брестской крепости - РИА Новости, 11.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:16 11.05.2025 (обновлено: 22:34 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/putin-2016341917.html
Путин не смог сдержать эмоций при просмотре фильма о Брестской крепости
Путин не смог сдержать эмоций при просмотре фильма о Брестской крепости - РИА Новости, 11.05.2025
Путин не смог сдержать эмоций при просмотре фильма о Брестской крепости
Президент Владимир Путин не смог сдержать эмоций во время просмотра фрагментов нового фильма о Великой Отечественной войне "В списках не значился". Кадры... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T14:16:00+03:00
2025-05-11T22:34:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
владимир путин
павел зарубин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин не смог сдержать эмоций во время просмотра фрагментов нового фильма о Великой Отечественной войне "В списках не значился". Кадры опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.Трейлер к киноленте, посвященной героизму защитников Брестской крепости, презентовали главе государства в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые" 30 апреля. Путин пообещал, что посмотрит фильм полностью.
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общество, россия, владимир путин, павел зарубин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин не смог сдержать эмоций при просмотре фильма о Брестской крепости

Путин не смог сдержать эмоции во время просмотра фильма "В списках не значился"

© "1-2-3 Production", 2025Стоп-кадр из трейлера к фильму "В списках не значился"
Стоп-кадр из трейлера к фильму В списках не значился - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© "1-2-3 Production", 2025
Стоп-кадр из трейлера к фильму "В списках не значился"
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин не смог сдержать эмоций во время просмотра фрагментов нового фильма о Великой Отечественной войне "В списках не значился". Кадры опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.
Трейлер к киноленте, посвященной героизму защитников Брестской крепости, презентовали главе государства в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые" 30 апреля.
Путин пообещал, что посмотрит фильм полностью.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Бессмертный полк вечно в строю. Мы помним. Мы гордимся
9 мая, 13:47
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияВладимир ПутинПавел Зарубин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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