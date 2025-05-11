https://ria.ru/20250511/putin-2016286925.html
Заявление Путина по итогам мероприятий в честь Победы длилось 19 минут
Заявление Путина по итогам мероприятий в честь Победы длилось 19 минут - РИА Новости, 11.05.2025
Заявление Путина по итогам мероприятий в честь Победы длилось 19 минут
Заявление президента РФ Владимира Путина по итогам мероприятий в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне продолжалось 19 минут, подсчитал... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:46:00+03:00
2025-05-11T02:46:00+03:00
2025-05-11T02:47:00+03:00
украина
владимир путин
политика
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Заявление президента РФ Владимира Путина по итогам мероприятий в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне продолжалось 19 минут, подсчитал корреспондент РИА Новости. Путин провел 17 полноформатных переговоров с зарубежными лидерами и представителями делегаций на полях празднования 80-й годовщины Победы. В ходе состоявшегося в Кремле заявления для представителей СМИ Путин предложил Украине начать 15 мая переговоры.
https://ria.ru/20250511/putin-2016271155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, владимир путин, политика
Украина, Владимир Путин, Политика
Заявление Путина по итогам мероприятий в честь Победы длилось 19 минут
Заявление Путина по итогам мероприятий в честь 80-летия Победы длилось 19 минут