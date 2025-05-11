https://ria.ru/20250511/putin-2016286925.html

Заявление Путина по итогам мероприятий в честь Победы длилось 19 минут

Заявление Путина по итогам мероприятий в честь Победы длилось 19 минут - РИА Новости, 11.05.2025

Заявление Путина по итогам мероприятий в честь Победы длилось 19 минут

Заявление президента РФ Владимира Путина по итогам мероприятий в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне продолжалось 19 минут, подсчитал... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T02:46:00+03:00

2025-05-11T02:46:00+03:00

2025-05-11T02:47:00+03:00

украина

владимир путин

политика

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Заявление президента РФ Владимира Путина по итогам мероприятий в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне продолжалось 19 минут, подсчитал корреспондент РИА Новости. Путин провел 17 полноформатных переговоров с зарубежными лидерами и представителями делегаций на полях празднования 80-й годовщины Победы. В ходе состоявшегося в Кремле заявления для представителей СМИ Путин предложил Украине начать 15 мая переговоры.

https://ria.ru/20250511/putin-2016271155.html

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, владимир путин, политика