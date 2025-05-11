https://ria.ru/20250511/putin-2016286746.html

Путин отметил работу журналистов по освещению юбилея Победы

Путин отметил работу журналистов по освещению юбилея Победы - РИА Новости, 11.05.2025

Путин отметил работу журналистов по освещению юбилея Победы

Президент России Владимир Путин отметил работу журналистов по освещению мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявив, что... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T02:45:00+03:00

2025-05-11T02:45:00+03:00

2025-05-11T02:45:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

москва

россия

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу журналистов по освещению мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявив, что работа представителей СМИ позволила людям в разных странах ощутить атмосферу праздничных дней в Москве. "Пользуясь случаем, хотел бы отметить огромную роль журналистов, представителей мировых информационных агентств, телеканалов, прессы, которые освещали юбилейные мероприятия, многочасовую программу нынешних переговоров и рабочих встреч", - сказал Путин в ходе заявления для СМИ. Президент добавил, что представители СМИ многое сделали, чтобы люди в разных странах мира ощутили "неповторимую атмосферу нынешних праздничных дней в Москве". Кроме того, Путин поблагодарил за встречу журналистов, собравшихся в Кремле, отметив, что она проходит поздно. "Все уже, конечно устали... поскольку в Москве уже больше полвторого (ночи - ред.) Отпускаю вас с Богом, спасибо большое", - заключил глава государства.

https://ria.ru/20250509/pobeda-2016097468.html

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Дарья Буймова

общество, москва, россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне