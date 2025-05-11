Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил работу журналистов по освещению юбилея Победы - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
02:45 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/putin-2016286746.html
Путин отметил работу журналистов по освещению юбилея Победы
Путин отметил работу журналистов по освещению юбилея Победы - РИА Новости, 11.05.2025
Путин отметил работу журналистов по освещению юбилея Победы
Президент России Владимир Путин отметил работу журналистов по освещению мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявив, что... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:45:00+03:00
2025-05-11T02:45:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
россия
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016283729_0:0:3007:1692_1920x0_80_0_0_325ed51b79740a942eb40ea0dfa0a7e0.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу журналистов по освещению мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявив, что работа представителей СМИ позволила людям в разных странах ощутить атмосферу праздничных дней в Москве. "Пользуясь случаем, хотел бы отметить огромную роль журналистов, представителей мировых информационных агентств, телеканалов, прессы, которые освещали юбилейные мероприятия, многочасовую программу нынешних переговоров и рабочих встреч", - сказал Путин в ходе заявления для СМИ. Президент добавил, что представители СМИ многое сделали, чтобы люди в разных странах мира ощутили "неповторимую атмосферу нынешних праздничных дней в Москве". Кроме того, Путин поблагодарил за встречу журналистов, собравшихся в Кремле, отметив, что она проходит поздно. "Все уже, конечно устали... поскольку в Москве уже больше полвторого (ночи - ред.) Отпускаю вас с Богом, спасибо большое", - заключил глава государства.
https://ria.ru/20250509/pobeda-2016097468.html
https://ria.ru/20250509/putin-2015944616.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016283729_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_8a290b818e63c13196b21f60a12fbcca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, Россия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин отметил работу журналистов по освещению юбилея Победы

Путин поблагодарил журналистов за освещение мероприятий 80-летия Победы

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОбращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу журналистов по освещению мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявив, что работа представителей СМИ позволила людям в разных странах ощутить атмосферу праздничных дней в Москве.
"Пользуясь случаем, хотел бы отметить огромную роль журналистов, представителей мировых информационных агентств, телеканалов, прессы, которые освещали юбилейные мероприятия, многочасовую программу нынешних переговоров и рабочих встреч", - сказал Путин в ходе заявления для СМИ.
Депутат ГД, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения Волонтеры Победы Ольга Занко - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Более 300 тысяч волонтеров участвовали в организации юбилея Победы
9 мая, 18:36
Президент добавил, что представители СМИ многое сделали, чтобы люди в разных странах мира ощутили "неповторимую атмосферу нынешних праздничных дней в Москве".
Кроме того, Путин поблагодарил за встречу журналистов, собравшихся в Кремле, отметив, что она проходит поздно.
"Все уже, конечно устали... поскольку в Москве уже больше полвторого (ночи - ред.) Отпускаю вас с Богом, спасибо большое", - заключил глава государства.
Военнослужащие роты почетного караула на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Путин поздравил россиян с днем Победы
9 мая, 10:17
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоМоскваРоссияВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала