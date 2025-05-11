Путин отметил работу журналистов по освещению юбилея Победы
Путин поблагодарил журналистов за освещение мероприятий 80-летия Победы
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОбращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу журналистов по освещению мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявив, что работа представителей СМИ позволила людям в разных странах ощутить атмосферу праздничных дней в Москве.
"Пользуясь случаем, хотел бы отметить огромную роль журналистов, представителей мировых информационных агентств, телеканалов, прессы, которые освещали юбилейные мероприятия, многочасовую программу нынешних переговоров и рабочих встреч", - сказал Путин в ходе заявления для СМИ.
Президент добавил, что представители СМИ многое сделали, чтобы люди в разных странах мира ощутили "неповторимую атмосферу нынешних праздничных дней в Москве".
Кроме того, Путин поблагодарил за встречу журналистов, собравшихся в Кремле, отметив, что она проходит поздно.
"Все уже, конечно устали... поскольку в Москве уже больше полвторого (ночи - ред.) Отпускаю вас с Богом, спасибо большое", - заключил глава государства.
Путин поздравил россиян с днем Победы
9 мая, 10:17