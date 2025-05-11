https://ria.ru/20250511/putin-2016285557.html

Путин выразил уважение лидерам стран, посетившим парад Победы

Путин выразил уважение лидерам стран, посетившим парад Победы - РИА Новости, 11.05.2025

Путин выразил уважение лидерам стран, посетившим парад Победы

Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто приехал в РФ на 9 мая - лидеры по характеру и своим убеждениям, а их пытались запугать те, кто пытается... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T02:36:00+03:00

2025-05-11T02:36:00+03:00

2025-05-11T02:36:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

москва

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто приехал в РФ на 9 мая - лидеры по характеру и своим убеждениям, а их пытались запугать те, кто пытается возвести в ранг героев пособников Гитлера. "Уважаемые коллеги, я смотрел, когда встречался с коллегами здесь, в Москве, у меня вот какая возникла мысль, поделюсь с вами. Кого пытались запугать из тех, кто приехал в Москву на празднование Победы над нацистской Германией? Кого пытались запугать? Ведь те, кто приехал к нам, это лидеры не по должностному положению, не по должности - это лидеры по характеру, по своим убеждениям и по готовности отстаивать свои убеждения", - сказал Путин в ходе заявления СМИ. Он также отметил, кто именно их пытался запугать. "Те, кто встает по стойке с мира и отдает честь и аплодирует бывшим солдатам СС и возводит в ранг национальных героев тех, кто во время Второй мировой войны сотрудничал с Гитлером? Мне кажется, что это покушение с явно негодными средствами. И те, кто пытается это сделать, не соответствуют тому замаху, на который они сами рассчитывают", - добавил президент.

https://ria.ru/20250511/putin-2016280148.html

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россия, москва, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне