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Путин выразил уважение лидерам стран, посетившим парад Победы - РИА Новости, 11.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
02:36 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/putin-2016285557.html
Путин выразил уважение лидерам стран, посетившим парад Победы
Путин выразил уважение лидерам стран, посетившим парад Победы - РИА Новости, 11.05.2025
Путин выразил уважение лидерам стран, посетившим парад Победы
Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто приехал в РФ на 9 мая - лидеры по характеру и своим убеждениям, а их пытались запугать те, кто пытается... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:36:00+03:00
2025-05-11T02:36:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто приехал в РФ на 9 мая - лидеры по характеру и своим убеждениям, а их пытались запугать те, кто пытается возвести в ранг героев пособников Гитлера. "Уважаемые коллеги, я смотрел, когда встречался с коллегами здесь, в Москве, у меня вот какая возникла мысль, поделюсь с вами. Кого пытались запугать из тех, кто приехал в Москву на празднование Победы над нацистской Германией? Кого пытались запугать? Ведь те, кто приехал к нам, это лидеры не по должностному положению, не по должности - это лидеры по характеру, по своим убеждениям и по готовности отстаивать свои убеждения", - сказал Путин в ходе заявления СМИ. Он также отметил, кто именно их пытался запугать. "Те, кто встает по стойке с мира и отдает честь и аплодирует бывшим солдатам СС и возводит в ранг национальных героев тех, кто во время Второй мировой войны сотрудничал с Гитлером? Мне кажется, что это покушение с явно негодными средствами. И те, кто пытается это сделать, не соответствуют тому замаху, на который они сами рассчитывают", - добавил президент.
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россия, москва, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин выразил уважение лидерам стран, посетившим парад Победы

Путин: тех, кто приехал в Москву на 9 мая, пытались запугать по убеждениям

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Владимир Путин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто приехал в РФ на 9 мая - лидеры по характеру и своим убеждениям, а их пытались запугать те, кто пытается возвести в ранг героев пособников Гитлера.
"Уважаемые коллеги, я смотрел, когда встречался с коллегами здесь, в Москве, у меня вот какая возникла мысль, поделюсь с вами. Кого пытались запугать из тех, кто приехал в Москву на празднование Победы над нацистской Германией? Кого пытались запугать? Ведь те, кто приехал к нам, это лидеры не по должностному положению, не по должности - это лидеры по характеру, по своим убеждениям и по готовности отстаивать свои убеждения", - сказал Путин в ходе заявления СМИ.
Он также отметил, кто именно их пытался запугать.
"Те, кто встает по стойке с мира и отдает честь и аплодирует бывшим солдатам СС и возводит в ранг национальных героев тех, кто во время Второй мировой войны сотрудничал с Гитлером? Мне кажется, что это покушение с явно негодными средствами. И те, кто пытается это сделать, не соответствуют тому замаху, на который они сами рассчитывают", - добавил президент.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин поблагодарил посредников за помощь в мирном урегулировании
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМоскваВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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