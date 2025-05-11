https://ria.ru/20250511/putin-2016284179.html

Путин призвал поддержать предложение России о переговорах

Путин призвал поддержать предложение России о переговорах - РИА Новости, 11.05.2025

Путин призвал поддержать предложение России о переговорах

Президент России Владимир Путин заявил, что тот, кто действительно хочет мира, не может не поддержать предложение РФ о переговорах. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T02:25:00+03:00

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2025-05-11T02:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что тот, кто действительно хочет мира, не может не поддержать предложение РФ о переговорах. "Сейчас идут боевые действия, война. А мы предлагаем возобновить переговоры, прерванные не нами. Ну чего здесь плохого? Те, кто действительно хочет мира, не может это не поддержать", - сказал Путин во время своего заявления.

https://ria.ru/20250511/putin-2016282683.html

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россия, владимир путин