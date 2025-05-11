https://ria.ru/20250511/putin-2016284024.html

Россия предложила Украине возобновить переговоры, заявил Путин

Россия предложила Украине возобновить переговоры, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025

Россия предложила Украине возобновить переговоры, заявил Путин

Россия предлагает Украине возобновить переговоры, которые прервала не Москва, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T02:25:00+03:00

2025-05-11T02:25:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия предлагает Украине возобновить переговоры, которые прервала не Москва, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы никогда не отказывались от диалога с украинской стороной. Напомню, не мы прервали переговоры в 2022 году. В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года", - сказал глава государства. Путин подчеркнул, что речь идет о возобновлении прямых переговоров "без предварительных условий". "Начать предлагаем без промедления, в четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и где были прерваны", - добавил президент.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, москва, владимир путин