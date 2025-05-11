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Россия предложила Украине возобновить переговоры, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025
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02:25 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/putin-2016284024.html
Россия предложила Украине возобновить переговоры, заявил Путин
Россия предложила Украине возобновить переговоры, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025
Россия предложила Украине возобновить переговоры, заявил Путин
Россия предлагает Украине возобновить переговоры, которые прервала не Москва, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:25:00+03:00
2025-05-11T02:25:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия предлагает Украине возобновить переговоры, которые прервала не Москва, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы никогда не отказывались от диалога с украинской стороной. Напомню, не мы прервали переговоры в 2022 году. В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года", - сказал глава государства. Путин подчеркнул, что речь идет о возобновлении прямых переговоров "без предварительных условий". "Начать предлагаем без промедления, в четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и где были прерваны", - добавил президент.
https://ria.ru/20250511/putin-2016283569.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин
Россия предложила Украине возобновить переговоры, заявил Путин

Путин: Россия предлагает Киеву возобновить переговоры, прерванные не Москвой

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОбращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия предлагает Украине возобновить переговоры, которые прервала не Москва, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы никогда не отказывались от диалога с украинской стороной. Напомню, не мы прервали переговоры в 2022 году. В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года", - сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что речь идет о возобновлении прямых переговоров "без предварительных условий". "Начать предлагаем без промедления, в четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и где были прерваны", - добавил президент.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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