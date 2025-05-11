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Путин заявил, что мир с лихорадочным рытьем окопов не нужен никому - РИА Новости, 11.05.2025
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02:20 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/putin-2016283268.html
Путин заявил, что мир с лихорадочным рытьем окопов не нужен никому
Путин заявил, что мир с лихорадочным рытьем окопов не нужен никому - РИА Новости, 11.05.2025
Путин заявил, что мир с лихорадочным рытьем окопов не нужен никому
Мир с лихорадочным рытьем окопов и новых опорных пунктов не нужен никому, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:20:00+03:00
2025-05-11T02:20:00+03:00
в мире
россия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мир с лихорадочным рытьем окопов и новых опорных пунктов не нужен никому, заявил президент России Владимир Путин. "Не исключаем, что в ходе этих переговоров (с Украиной - ред.) удастся договориться о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причем о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной, было бы первым шагом к долгосрочному устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?", - сказал Путин в ходе своего заявления.
https://ria.ru/20250511/putin-2016282683.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин заявил, что мир с лихорадочным рытьем окопов не нужен никому

Путин: мир с лихорадочным рытьем окопов и новых опорных пунктов не нужен никому

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мир с лихорадочным рытьем окопов и новых опорных пунктов не нужен никому, заявил президент России Владимир Путин.
"Не исключаем, что в ходе этих переговоров (с Украиной - ред.) удастся договориться о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причем о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной, было бы первым шагом к долгосрочному устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?", - сказал Путин в ходе своего заявления.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин прокомментировал предложение России возобновить переговоры с Украиной
02:17
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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