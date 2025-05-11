https://ria.ru/20250511/putin-2016283268.html

Путин заявил, что мир с лихорадочным рытьем окопов не нужен никому

Путин заявил, что мир с лихорадочным рытьем окопов не нужен никому - РИА Новости, 11.05.2025

Путин заявил, что мир с лихорадочным рытьем окопов не нужен никому

Мир с лихорадочным рытьем окопов и новых опорных пунктов не нужен никому, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T02:20:00+03:00

2025-05-11T02:20:00+03:00

2025-05-11T02:20:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мир с лихорадочным рытьем окопов и новых опорных пунктов не нужен никому, заявил президент России Владимир Путин. "Не исключаем, что в ходе этих переговоров (с Украиной - ред.) удастся договориться о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причем о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной, было бы первым шагом к долгосрочному устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?", - сказал Путин в ходе своего заявления.

https://ria.ru/20250511/putin-2016282683.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины