https://ria.ru/20250511/putin-2016282683.html

Путин прокомментировал предложение России возобновить переговоры с Украиной

Путин прокомментировал предложение России возобновить переговоры с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025

Путин прокомментировал предложение России возобновить переговоры с Украиной

Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложение России о возобновлении переговоров с Украиной на столе, решение за Киевом и кураторами киевского режима. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T02:17:00+03:00

2025-05-11T02:17:00+03:00

2025-05-11T02:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

владимир путин

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложение России о возобновлении переговоров с Украиной на столе, решение за Киевом и кураторами киевского режима. "Наше предложение, что называется, на столе, решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, которые руководствуются, похоже, своими личными политическими амбициями, а не интересами своих народов", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров с зарубежными лидерами, посетившими парад Победы в Москве.

https://ria.ru/20241128/putin-1986270442.html

россия

украина

киев

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россия, украина, киев, владимир путин