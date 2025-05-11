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Путин прокомментировал предложение России возобновить переговоры с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:17 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/putin-2016282683.html
Путин прокомментировал предложение России возобновить переговоры с Украиной
Путин прокомментировал предложение России возобновить переговоры с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
Путин прокомментировал предложение России возобновить переговоры с Украиной
Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложение России о возобновлении переговоров с Украиной на столе, решение за Киевом и кураторами киевского режима. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:17:00+03:00
2025-05-11T02:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир путин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложение России о возобновлении переговоров с Украиной на столе, решение за Киевом и кураторами киевского режима. "Наше предложение, что называется, на столе, решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, которые руководствуются, похоже, своими личными политическими амбициями, а не интересами своих народов", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров с зарубежными лидерами, посетившими парад Победы в Москве.
https://ria.ru/20241128/putin-1986270442.html
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россия, украина, киев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин
Путин прокомментировал предложение России возобновить переговоры с Украиной

Путин: предложение России о возобновлении переговоров с Украиной на столе

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложение России о возобновлении переговоров с Украиной на столе, решение за Киевом и кураторами киевского режима.
"Наше предложение, что называется, на столе, решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, которые руководствуются, похоже, своими личными политическими амбициями, а не интересами своих народов", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров с зарубежными лидерами, посетившими парад Победы в Москве.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Россия готова к переговорам по Украине на прежних условиях, заявил Путин
28 ноября 2024, 16:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир Путин
 
 
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