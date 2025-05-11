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Путин прокомментировал предложение России возобновить переговоры с Украиной
Путин прокомментировал предложение России возобновить переговоры с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
Путин прокомментировал предложение России возобновить переговоры с Украиной
Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложение России о возобновлении переговоров с Украиной на столе, решение за Киевом и кураторами киевского режима. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:17:00+03:00
2025-05-11T02:17:00+03:00
2025-05-11T02:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложение России о возобновлении переговоров с Украиной на столе, решение за Киевом и кураторами киевского режима. "Наше предложение, что называется, на столе, решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, которые руководствуются, похоже, своими личными политическими амбициями, а не интересами своих народов", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров с зарубежными лидерами, посетившими парад Победы в Москве.
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россия, украина, киев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин
Путин прокомментировал предложение России возобновить переговоры с Украиной
Путин: предложение России о возобновлении переговоров с Украиной на столе