https://ria.ru/20250511/putin-2016281481.html
Путин обсудит с Эрдоганом возможность переговоров с Украиной в Стамбуле
Путин обсудит с Эрдоганом возможность переговоров с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 11.05.2025
Путин обсудит с Эрдоганом возможность переговоров с Украиной в Стамбуле
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:08:00+03:00
2025-05-11T02:08:00+03:00
2025-05-11T02:08:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. "Хочу попросить его (президента Турции - ред.) о том, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции, надеюсь, что он подтвердит свое желание способствовать поиску мира на Украине", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20250511/putin-2016281340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, россия, стамбул, владимир путин, украина
В мире, Турция, Россия, Стамбул, Владимир Путин, Украина
Путин обсудит с Эрдоганом возможность переговоров с Украиной в Стамбуле
Путин обсудит с Эрдоганом возможность провести переговоры с Украиной в Стамбуле