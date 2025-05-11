https://ria.ru/20250511/putin-2016281481.html

Путин обсудит с Эрдоганом возможность переговоров с Украиной в Стамбуле

Путин обсудит с Эрдоганом возможность переговоров с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 11.05.2025

Путин обсудит с Эрдоганом возможность переговоров с Украиной в Стамбуле

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T02:08:00+03:00

2025-05-11T02:08:00+03:00

2025-05-11T02:08:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. "Хочу попросить его (президента Турции - ред.) о том, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции, надеюсь, что он подтвердит свое желание способствовать поиску мира на Украине", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20250511/putin-2016281340.html

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Дарья Буймова

в мире, турция, россия, стамбул, владимир путин, украина