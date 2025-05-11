https://ria.ru/20250511/putin-2016281340.html

Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной

Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025

Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной

Россия готова к переговорам с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T02:07:00+03:00

2025-05-11T02:07:00+03:00

2025-05-11T03:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия готова к переговорам с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия готова к переговорам без всяких предварительных условий", - сказал Путин во время заявления для СМИ.

россия

украина

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2025

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владимир путин, россия, украина