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Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной
Россия готова к переговорам с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:07:00+03:00
2025-05-11T02:07:00+03:00
2025-05-11T03:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия готова к переговорам с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия готова к переговорам без всяких предварительных условий", - сказал Путин во время заявления для СМИ.
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владимир путин, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной
Путин: Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий