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Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:07 11.05.2025 (обновлено: 03:09 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/putin-2016281340.html
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной
Россия готова к переговорам с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:07:00+03:00
2025-05-11T03:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия готова к переговорам с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия готова к переговорам без всяких предварительных условий", - сказал Путин во время заявления для СМИ.
россия
украина
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владимир путин, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной

Путин: Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия готова к переговорам с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия готова к переговорам без всяких предварительных условий", - сказал Путин во время заявления для СМИ.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
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