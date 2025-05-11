https://ria.ru/20250511/putin-2016281127.html

На переговорах в Кремле в эти дни обсуждали Украину, заявил Путин

На переговорах в Кремле в эти дни обсуждали Украину, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025

На переговорах в Кремле в эти дни обсуждали Украину, заявил Путин

Вопрос урегулирования конфликта на Украине затрагивался в ходе переговоров в Кремле в эти дни, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T02:06:00+03:00

2025-05-11T02:06:00+03:00

2025-05-11T02:27:00+03:00

украина

политика

владимир путин

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Вопрос урегулирования конфликта на Украине затрагивался в ходе переговоров в Кремле в эти дни, заявил президент РФ Владимир Путин."Думаю, что для всех очевидно, в ходе прошедших в Москве переговоров и встреч затрагивался и вопрос урегулирования конфликта на Украине", - сказал Путин в ходе своего заявления.Путин провел 17 полноформатных переговоров с зарубежными лидерами и представителями делегаций на полях празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, подсчитал корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20250511/putin-2016283569.html

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Дарья Буймова

украина, политика, владимир путин