https://ria.ru/20250511/putin-2016281127.html
На переговорах в Кремле в эти дни обсуждали Украину, заявил Путин
На переговорах в Кремле в эти дни обсуждали Украину, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025
На переговорах в Кремле в эти дни обсуждали Украину, заявил Путин
Вопрос урегулирования конфликта на Украине затрагивался в ходе переговоров в Кремле в эти дни, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:06:00+03:00
2025-05-11T02:06:00+03:00
2025-05-11T02:27:00+03:00
украина
политика
владимир путин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Вопрос урегулирования конфликта на Украине затрагивался в ходе переговоров в Кремле в эти дни, заявил президент РФ Владимир Путин."Думаю, что для всех очевидно, в ходе прошедших в Москве переговоров и встреч затрагивался и вопрос урегулирования конфликта на Украине", - сказал Путин в ходе своего заявления.Путин провел 17 полноформатных переговоров с зарубежными лидерами и представителями делегаций на полях празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, подсчитал корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20250511/putin-2016283569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, политика, владимир путин
Украина, Политика, Владимир Путин
На переговорах в Кремле в эти дни обсуждали Украину, заявил Путин
Путин: урегулирование конфликта на Украине обсуждали на переговорах в Кремле