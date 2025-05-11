https://ria.ru/20250511/putin-2016280770.html

Путин прокомментировал попытки ВСУ проникнуть на территорию России

Путин прокомментировал попытки ВСУ проникнуть на территорию России - РИА Новости, 11.05.2025

Путин прокомментировал попытки ВСУ проникнуть на территорию России

Попытки украинских войск проникнуть на территорию России в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне не имели военного значения, а носили... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T02:05:00+03:00

2025-05-11T02:05:00+03:00

2025-05-11T02:05:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

курская область

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

политика

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Попытки украинских войск проникнуть на территорию России в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне не имели военного значения, а носили провокационный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. "За эти три дня объявленного нами прекращения огня было предпринято пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу Российской Федерации в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью", - сказал глава государства. Путин отметил, что на других направлениях было отражено еще 36 атак. "Наши военные специалисты считают, что они (атаки и попытки вторжения - ред.) не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим соображениям. Противник понес очень большие потери", - добавил он.

https://ria.ru/20250511/putin-2016279114.html

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Дарья Буймова

россия, курская область, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, политика