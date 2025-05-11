https://ria.ru/20250511/putin-2016280770.html
Путин прокомментировал попытки ВСУ проникнуть на территорию России
Путин прокомментировал попытки ВСУ проникнуть на территорию России - РИА Новости, 11.05.2025
Путин прокомментировал попытки ВСУ проникнуть на территорию России
Попытки украинских войск проникнуть на территорию России в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне не имели военного значения, а носили... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:05:00+03:00
2025-05-11T02:05:00+03:00
2025-05-11T02:05:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
курская область
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
политика
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Попытки украинских войск проникнуть на территорию России в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне не имели военного значения, а носили провокационный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. "За эти три дня объявленного нами прекращения огня было предпринято пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу Российской Федерации в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью", - сказал глава государства. Путин отметил, что на других направлениях было отражено еще 36 атак. "Наши военные специалисты считают, что они (атаки и попытки вторжения - ред.) не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим соображениям. Противник понес очень большие потери", - добавил он.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, политика
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Курская область, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Политика
Путин прокомментировал попытки ВСУ проникнуть на территорию России
Путин: попытки ВСУ проникнуть на территорию России имели провокационный характер