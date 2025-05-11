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Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле
Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 11.05.2025
Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле
Россия предлагает Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:00:00+03:00
2025-05-11T02:00:00+03:00
2025-05-11T02:23:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия предлагает Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, заявил президент России Владимир Путин. "В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, возобновить прямые переговоры, причём без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны", - сказал Путин в своем заявлении по итогам серии международных переговоров в Кремле.
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в мире, стамбул, россия, владимир путин, турция, украина
В мире, Стамбул, Россия, Владимир Путин, Турция, Украина
Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле
Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле