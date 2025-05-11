Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:00 11.05.2025 (обновлено: 02:23 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/putin-2016279982.html
Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле
Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 11.05.2025
Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле
Россия предлагает Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:00:00+03:00
2025-05-11T02:23:00+03:00
в мире
стамбул
россия
владимир путин
турция
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016279248_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_375de1dd34ccf3f7ef22dda14283777f.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия предлагает Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, заявил президент России Владимир Путин. "В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, возобновить прямые переговоры, причём без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны", - сказал Путин в своем заявлении по итогам серии международных переговоров в Кремле.
https://ria.ru/20250510/zapad-2016213479.html
стамбул
россия
турция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016279248_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_7a1e962f60928e857ab9bf889be4a2a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стамбул, россия, владимир путин, турция, украина
В мире, Стамбул, Россия, Владимир Путин, Турция, Украина
Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле

Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОбращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия предлагает Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, заявил президент России Владимир Путин.
"В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, возобновить прямые переговоры, причём без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны", - сказал Путин в своем заявлении по итогам серии международных переговоров в Кремле.
Боевая работа пушки-гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
"Дело за русскими": на Западе признали неприятную правду об Украине
Вчера, 15:46
 
В миреСтамбулРоссияВладимир ПутинТурцияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала