https://ria.ru/20250511/putin-2016279982.html

Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле

Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 11.05.2025

Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле

Россия предлагает Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T02:00:00+03:00

2025-05-11T02:00:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия предлагает Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, заявил президент России Владимир Путин. "В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, возобновить прямые переговоры, причём без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны", - сказал Путин в своем заявлении по итогам серии международных переговоров в Кремле.

https://ria.ru/20250510/zapad-2016213479.html

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в мире, стамбул, россия, владимир путин, турция, украина