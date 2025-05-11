https://ria.ru/20250511/putin-2016279391.html

Путин оценил мужество приехавших в Москву европейских лидеров

Путин оценил мужество приехавших в Москву европейских лидеров - РИА Новости, 11.05.2025

Путин оценил мужество приехавших в Москву европейских лидеров

Несмотря на угрозы и шантаж, приехали лидеры европейских стран на юбилей Победы, Россия ценит их мужество, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T01:57:00+03:00

2025-05-11T01:57:00+03:00

2025-05-11T01:57:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Несмотря на угрозы и шантаж, приехали лидеры европейских стран на юбилей Победы, Россия ценит их мужество, заявил президент России Владимир Путин."Отмечу, что, несмотря на угрозы, шантаж и чинимые препятствия, вплоть до перекрытия воздушного пространства в Москву, приехали лидеры некоторых европейских стран: Сербии, Словакии, Боснии и Герцеговины. Повторю, понимаем с каким массированным давлением они сталкивались, и потому искренне ценим их политическое мужество, твердую нравственную позицию, решение разделить с нами праздник, отдать дань уважения памяти героям Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, которые сражались и за свой отчий дом, и за избавление от "коричневой чумы" всего мира, всего человечества без всяких преувеличений", - сказал Путин в своем заявлении по итогам серии международных переговоров в Кремле.

https://ria.ru/20250509/guardian-2016074152.html

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