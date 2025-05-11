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Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025
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01:56 11.05.2025 (обновлено: 01:58 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/putin-2016279114.html
Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, заявил Путин
Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025
Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, заявил Путин
Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:56:00+03:00
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россия
украина
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин."Повторю еще раз, мы неоднократно предлагали шаги по прекращению огня, никогда не отказывались от диалога с украинской стороной", - сказал Путин в ходе своего заявления.
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россия, украина
Россия, Украина
Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, заявил Путин

Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк Владимир Путин
 Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Повторю еще раз, мы неоднократно предлагали шаги по прекращению огня, никогда не отказывались от диалога с украинской стороной", - сказал Путин в ходе своего заявления.
 
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