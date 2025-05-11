https://ria.ru/20250511/putin-2016278741.html

Путин рассказал о потерях ВСУ при нарушении перемирия

Путин рассказал о потерях ВСУ при нарушении перемирия - РИА Новости, 11.05.2025

Путин рассказал о потерях ВСУ при нарушении перемирия

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что противник понес большие потери, пытаясь напасть на госграницу России во время майского перемирия. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T01:54:00+03:00

2025-05-11T01:54:00+03:00

2025-05-11T02:22:00+03:00

вооруженные силы украины

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что противник понес большие потери, пытаясь напасть на госграницу России во время майского перемирия."Атаки (киевского режима во время майского перемирия - ред.), в том числе и попытки проникнуть на территорию Российской Федерации в районе Курской области и Белгородской области, отбиты. Больше того, наши военные специалисты считают, что они не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим соображениям, противник понёс очень большие потери", - сказал глава государства на пресс-конференции в воскресенье по итогам переговоров с зарубежными лидерами, посетившими парад Победы в Москве.

https://ria.ru/20250510/medvedev--2016209752.html

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2025

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вооруженные силы украины, 80-летие победы в великой отечественной войне