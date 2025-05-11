Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:52 11.05.2025 (обновлено: 02:26 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/putin-2016278460.html
Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры
Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры - РИА Новости, 11.05.2025
Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры
Президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:52:00+03:00
2025-05-11T02:26:00+03:00
киев
россия
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016278195_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_d35341233ac04a778c4c12a1faf59143.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры."Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими", - сказал Путин во время заявления для СМИ.Путин уточнил, что речь о возобновлении прямых переговоров. Он подчеркнул, что их нужно провести без всяких предварительных условий и начать без промедления, 15 мая, в Стамбуле.
https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016278195_24:0:2753:2047_1920x0_80_0_0_3aff4e5d047a43d92a458a8dea26716c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, в мире, владимир путин
Киев, Россия, В мире, Владимир Путин
Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры

Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОбращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры.
"Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими", - сказал Путин во время заявления для СМИ.
Путин уточнил, что речь о возобновлении прямых переговоров. Он подчеркнул, что их нужно провести без всяких предварительных условий и начать без промедления, 15 мая, в Стамбуле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Россия приготовила всем неожиданный подарок ко Дню Победы
9 мая, 08:00
 
КиевРоссияВ миреВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала