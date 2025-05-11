https://ria.ru/20250511/putin-2016278460.html

Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры

Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры - РИА Новости, 11.05.2025

Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры

Президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T01:52:00+03:00

2025-05-11T01:52:00+03:00

2025-05-11T02:26:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры."Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими", - сказал Путин во время заявления для СМИ.Путин уточнил, что речь о возобновлении прямых переговоров. Он подчеркнул, что их нужно провести без всяких предварительных условий и начать без промедления, 15 мая, в Стамбуле.

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html

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киев, россия, в мире, владимир путин