https://ria.ru/20250511/putin-2016278338.html

Киев пытался атаковать границы России во время перемирия, заявил Путин

Киев пытался атаковать границы России во время перемирия, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025

Киев пытался атаковать границы России во время перемирия, заявил Путин

Киев в дни перемирия в честь Дня Победы предпринял пять целенаправленных попыток нападения на госграницу РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T01:51:00+03:00

2025-05-11T01:51:00+03:00

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политика

россия

владимир путин

киев

белгородская область

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Киев в дни перемирия в честь Дня Победы предпринял пять целенаправленных попыток нападения на госграницу РФ, заявил президент РФ Владимир Путин."Было предпринято за это время пять целенаправленных попыток нападения на границу Российской Федерации", - сказал Путин во время заявления для СМИ.Путин уточнил, что речь идет о Курской и Белгородской области.

https://ria.ru/20250511/putin-2016277736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин, киев, белгородская область