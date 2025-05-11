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Киев пытался атаковать границы России во время перемирия, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025
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01:51 11.05.2025 (обновлено: 03:03 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/putin-2016278338.html
Киев пытался атаковать границы России во время перемирия, заявил Путин
Киев пытался атаковать границы России во время перемирия, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025
Киев пытался атаковать границы России во время перемирия, заявил Путин
Киев в дни перемирия в честь Дня Победы предпринял пять целенаправленных попыток нападения на госграницу РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:51:00+03:00
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политика
россия
владимир путин
киев
белгородская область
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Киев в дни перемирия в честь Дня Победы предпринял пять целенаправленных попыток нападения на госграницу РФ, заявил президент РФ Владимир Путин."Было предпринято за это время пять целенаправленных попыток нападения на границу Российской Федерации", - сказал Путин во время заявления для СМИ.Путин уточнил, что речь идет о Курской и Белгородской области.
https://ria.ru/20250511/putin-2016277736.html
россия
киев
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политика, россия, владимир путин, киев, белгородская область
Политика, Россия, Владимир Путин, Киев, Белгородская область
Киев пытался атаковать границы России во время перемирия, заявил Путин

Путин: за три дня перемирия Киев пять раз пытался атаковать границы России

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОбращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Киев в дни перемирия в честь Дня Победы предпринял пять целенаправленных попыток нападения на госграницу РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Было предпринято за это время пять целенаправленных попыток нападения на границу Российской Федерации", - сказал Путин во время заявления для СМИ.
Путин уточнил, что речь идет о Курской и Белгородской области.
Заявление президента РФ В. Путина для прессы по итогам встреч с зарубежными лидерами - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин заявил о масштабных атаках ВСУ в дни майского перемирия
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