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ВС России пресекли все попытки ВСУ пересечь границу, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:50 11.05.2025 (обновлено: 02:11 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/putin-2016278065.html
ВС России пресекли все попытки ВСУ пересечь границу, заявил Путин
ВС России пресекли все попытки ВСУ пересечь границу, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025
ВС России пресекли все попытки ВСУ пересечь границу, заявил Путин
Президент Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы России пресекли все попытки ВСУ напасть на госграницу России во время майского перемирия. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:50:00+03:00
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россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
владимир путин
курская область
белгородская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы России пресекли все попытки ВСУ напасть на госграницу России во время майского перемирия."Атаки (киевского режима во время майского перемирия - ред.), в том числе и попытки проникнуть на территорию Российской Федерации в районе Курской области и Белгородской области, отбиты", — сказал он.
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россия
курская область
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россия, вооруженные силы украины, владимир путин, курская область, белгородская область, вооруженные силы рф
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Курская область, Белгородская область, Вооруженные силы РФ
ВС России пресекли все попытки ВСУ пересечь границу, заявил Путин

Путин: все попытки ВСУ проникнуть на территорию России были отбиты

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаявление президента РФ В. Путина для прессы по итогам встреч с зарубежными лидерами
Заявление президента РФ В. Путина для прессы по итогам встреч с зарубежными лидерами - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Заявление президента РФ В. Путина для прессы по итогам встреч с зарубежными лидерами
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы России пресекли все попытки ВСУ напасть на госграницу России во время майского перемирия.
"Атаки (киевского режима во время майского перемирия - ред.), в том числе и попытки проникнуть на территорию Российской Федерации в районе Курской области и Белгородской области, отбиты", — сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинКурская областьБелгородская областьВооруженные силы РФ
 
 
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