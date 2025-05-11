https://ria.ru/20250511/putin-2016278065.html

ВС России пресекли все попытки ВСУ пересечь границу, заявил Путин

ВС России пресекли все попытки ВСУ пересечь границу, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025

ВС России пресекли все попытки ВСУ пересечь границу, заявил Путин

Президент Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы России пресекли все попытки ВСУ напасть на госграницу России во время майского перемирия. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T01:50:00+03:00

2025-05-11T01:50:00+03:00

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россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

владимир путин

курская область

белгородская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы России пресекли все попытки ВСУ напасть на госграницу России во время майского перемирия."Атаки (киевского режима во время майского перемирия - ред.), в том числе и попытки проникнуть на территорию Российской Федерации в районе Курской области и Белгородской области, отбиты", — сказал он.

https://ria.ru/20250510/minoborony-2016200245.html

россия

курская область

белгородская область

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