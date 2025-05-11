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ВС России пресекли все попытки ВСУ пересечь границу, заявил Путин
ВС России пресекли все попытки ВСУ пересечь границу, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025
ВС России пресекли все попытки ВСУ пересечь границу, заявил Путин
Президент Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы России пресекли все попытки ВСУ напасть на госграницу России во время майского перемирия. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:50:00+03:00
2025-05-11T01:50:00+03:00
2025-05-11T02:11:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
владимир путин
курская область
белгородская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы России пресекли все попытки ВСУ напасть на госграницу России во время майского перемирия."Атаки (киевского режима во время майского перемирия - ред.), в том числе и попытки проникнуть на территорию Российской Федерации в районе Курской области и Белгородской области, отбиты", — сказал он.
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ВС России пресекли все попытки ВСУ пересечь границу, заявил Путин
Путин: все попытки ВСУ проникнуть на территорию России были отбиты