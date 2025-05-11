https://ria.ru/20250511/putin-2016277832.html
У России есть надежда на восстановление отношений с Европой, заявил Путин
У России есть надежда на восстановление отношений с Европой, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025
У России есть надежда на восстановление отношений с Европой, заявил Путин
У России есть надежда на то, что конструктивные отношения с Европой однажды будут восстановлены, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:49:00+03:00
2025-05-11T01:49:00+03:00
2025-05-11T02:07:00+03:00
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политика
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. У России есть надежда на то, что конструктивные отношения с Европой однажды будут восстановлены, сказал президент РФ Владимир Путин."Это вселяет в нас оптимизм и надежду, что рано или поздно, в том числе опираясь на уроки истории, на мнение своих народов, мы начнем двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы", - сказал Путин в ходе заявления.
https://ria.ru/20250511/putin-2016276786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин, европа
Россия, Политика, Владимир Путин, Европа
У России есть надежда на восстановление отношений с Европой, заявил Путин
Путин: у России есть надежда на восстановление конструктивных отношений с ЕС