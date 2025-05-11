https://ria.ru/20250511/putin-2016277832.html

У России есть надежда на восстановление отношений с Европой, заявил Путин

У России есть надежда на восстановление отношений с Европой, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025

У России есть надежда на восстановление отношений с Европой, заявил Путин

У России есть надежда на то, что конструктивные отношения с Европой однажды будут восстановлены, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T01:49:00+03:00

2025-05-11T01:49:00+03:00

2025-05-11T02:07:00+03:00

россия

политика

владимир путин

европа

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. У России есть надежда на то, что конструктивные отношения с Европой однажды будут восстановлены, сказал президент РФ Владимир Путин."Это вселяет в нас оптимизм и надежду, что рано или поздно, в том числе опираясь на уроки истории, на мнение своих народов, мы начнем двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы", - сказал Путин в ходе заявления.

https://ria.ru/20250511/putin-2016276786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, политика, владимир путин, европа