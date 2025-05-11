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Путин заявил о масштабных атаках ВСУ в дни майского перемирия
Путин заявил о масштабных атаках ВСУ в дни майского перемирия - РИА Новости, 11.05.2025
Путин заявил о масштабных атаках ВСУ в дни майского перемирия
Киев предпринял масштабные атаки по территории РФ после предложения Москвы о перемирии в майские дни, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:49:00+03:00
2025-05-11T01:49:00+03:00
2025-05-11T02:05:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Киев предпринял масштабные атаки по территории РФ после предложения Москвы о перемирии в майские дни, заявил президент России Владимир Путин."После объявления нашего предложения (о прекращении огня в дни 80-летней годовщины Победы - ред.), а это произошло, как вы помните, 5 мая текущего года, киевские власти уже с 6 на 7 мая предприняли масштабные атаки. В ударе участвовало 524 беспилотных летательных аппарата и ряд ракет западного производства", - сказал Путин в ходе своего заявления.
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Путин заявил о масштабных атаках ВСУ в дни майского перемирия
Путин: Киев нарушил предложенное Россией перемирие уже на следующий день