https://ria.ru/20250511/putin-2016277736.html

Путин заявил о масштабных атаках ВСУ в дни майского перемирия

Путин заявил о масштабных атаках ВСУ в дни майского перемирия - РИА Новости, 11.05.2025

Путин заявил о масштабных атаках ВСУ в дни майского перемирия

Киев предпринял масштабные атаки по территории РФ после предложения Москвы о перемирии в майские дни, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T01:49:00+03:00

2025-05-11T01:49:00+03:00

2025-05-11T02:05:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Киев предпринял масштабные атаки по территории РФ после предложения Москвы о перемирии в майские дни, заявил президент России Владимир Путин."После объявления нашего предложения (о прекращении огня в дни 80-летней годовщины Победы - ред.), а это произошло, как вы помните, 5 мая текущего года, киевские власти уже с 6 на 7 мая предприняли масштабные атаки. В ударе участвовало 524 беспилотных летательных аппарата и ряд ракет западного производства", - сказал Путин в ходе своего заявления.

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