Рейтинг@Mail.ru
Киев не откликнулся на предложение о прекращении огня, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:47 11.05.2025 (обновлено: 02:18 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/putin-2016277543.html
Киев не откликнулся на предложение о прекращении огня, заявил Путин
Киев не откликнулся на предложение о прекращении огня, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025
Киев не откликнулся на предложение о прекращении огня, заявил Путин
Киевские власти совершенно не откликнулись на предложение России о прекращении огня, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:47:00+03:00
2025-05-11T02:18:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016276928_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e4113376b30c3aa02d9436f07edf7d9.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Киевские власти совершенно не откликнулись на предложение России о прекращении огня, сообщил президент РФ Владимир Путин."Киевские власти - вы, собственно говоря, сами это всё видите прекрасно - вообще не откликнулись на наши предложения о прекращении огня", - сказал Путин во время своего заявления.
https://ria.ru/20250511/putin-2016278741.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016276928_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_24542b41a09fb2f0f15200a834303649.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Киев не откликнулся на предложение о прекращении огня, заявил Путин

Путин: Киев вообще не откликнулся на предложение России о прекращении огня

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаявление президента РФ В. Путина для прессы по итогам встреч с зарубежными лидерами
Заявление президента РФ В. Путина для прессы по итогам встреч с зарубежными лидерами - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Заявление президента РФ В. Путина для прессы по итогам встреч с зарубежными лидерами
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Киевские власти совершенно не откликнулись на предложение России о прекращении огня, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Киевские власти - вы, собственно говоря, сами это всё видите прекрасно - вообще не откликнулись на наши предложения о прекращении огня", - сказал Путин во время своего заявления.
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин рассказал о потерях ВСУ при нарушении перемирия
01:54
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала