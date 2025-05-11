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Киев 130 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025
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01:47 11.05.2025 (обновлено: 01:59 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/putin-2016277448.html
Киев 130 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам, заявил Путин
Киев 130 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025
Киев 130 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам, заявил Путин
Киев 130 раз нарушал тридцатидневный мораторий на удары по энергообъектам, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:47:00+03:00
2025-05-11T01:59:00+03:00
киев
в мире
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Киев 130 раз нарушал тридцатидневный мораторий на удары по энергообъектам, сообщил президент РФ Владимир Путин.“Киевский режим демонстративно порядка 130 раз нарушал тридцатидневный - с 18 марта по 17 апреля - мораторий на удары по энергетическим объектам, который был объявлен в соответствии с нашим президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом договоренностью”, - сказал Путин во время своего заявления.
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киев, в мире, владимир путин, россия, дональд трамп
Киев, В мире, Владимир Путин, Россия, Дональд Трамп
Киев 130 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам, заявил Путин

Путин: Киев 130 раз нарушал 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Киев 130 раз нарушал тридцатидневный мораторий на удары по энергообъектам, сообщил президент РФ Владимир Путин.
“Киевский режим демонстративно порядка 130 раз нарушал тридцатидневный - с 18 марта по 17 апреля - мораторий на удары по энергетическим объектам, который был объявлен в соответствии с нашим президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом договоренностью”, - сказал Путин во время своего заявления.
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Киев пытался атаковать границы России во время перемирия, заявил Путин
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КиевВ миреВладимир ПутинРоссияДональд Трамп
 
 
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