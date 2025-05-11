https://ria.ru/20250511/putin-2016277448.html

Киев 130 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам, заявил Путин

Киев 130 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025

Киев 130 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам, заявил Путин

Киев 130 раз нарушал тридцатидневный мораторий на удары по энергообъектам, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T01:47:00+03:00

2025-05-11T01:47:00+03:00

2025-05-11T01:59:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Киев 130 раз нарушал тридцатидневный мораторий на удары по энергообъектам, сообщил президент РФ Владимир Путин.“Киевский режим демонстративно порядка 130 раз нарушал тридцатидневный - с 18 марта по 17 апреля - мораторий на удары по энергетическим объектам, который был объявлен в соответствии с нашим президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом договоренностью”, - сказал Путин во время своего заявления.

https://ria.ru/20250511/putin-2016278338.html

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Дарья Буймова

киев, в мире, владимир путин, россия, дональд трамп