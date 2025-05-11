https://ria.ru/20250511/putin-2016277448.html
Киев 130 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам, заявил Путин
Киев 130 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025
Киев 130 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам, заявил Путин
Киев 130 раз нарушал тридцатидневный мораторий на удары по энергообъектам, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:47:00+03:00
2025-05-11T01:47:00+03:00
2025-05-11T01:59:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Киев 130 раз нарушал тридцатидневный мораторий на удары по энергообъектам, сообщил президент РФ Владимир Путин.“Киевский режим демонстративно порядка 130 раз нарушал тридцатидневный - с 18 марта по 17 апреля - мораторий на удары по энергетическим объектам, который был объявлен в соответствии с нашим президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом договоренностью”, - сказал Путин во время своего заявления.
https://ria.ru/20250511/putin-2016278338.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, в мире, владимир путин, россия, дональд трамп
Киев, В мире, Владимир Путин, Россия, Дональд Трамп
Киев 130 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам, заявил Путин
Путин: Киев 130 раз нарушал 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам