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Киев саботировал инициативы о прекращении огня, заявил Путин
Киев саботировал инициативы о прекращении огня, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025
Киев саботировал инициативы о прекращении огня, заявил Путин
Россия неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, которые саботировались Киевом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:47:00+03:00
2025-05-11T01:47:00+03:00
2025-05-11T02:07:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, которые саботировались Киевом, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной", - сказал Путин во время заявления для СМИ.
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Киев саботировал инициативы о прекращении огня, заявил Путин
Путин: инициативы о прекращении огня неоднократно саботировались Киевом