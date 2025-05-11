https://ria.ru/20250511/putin-2016277353.html

Киев саботировал инициативы о прекращении огня, заявил Путин

Киев саботировал инициативы о прекращении огня, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025

Киев саботировал инициативы о прекращении огня, заявил Путин

Россия неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, которые саботировались Киевом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T01:47:00+03:00

2025-05-11T01:47:00+03:00

2025-05-11T02:07:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016276928_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e4113376b30c3aa02d9436f07edf7d9.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, которые саботировались Киевом, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной", - сказал Путин во время заявления для СМИ.

https://ria.ru/20250510/minoborony-2016200245.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, владимир путин, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф