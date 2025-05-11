https://ria.ru/20250511/putin-2016277256.html

Путин оценил профессионализм военнослужащих КНДР

Путин оценил профессионализм военнослужащих КНДР - РИА Новости, 11.05.2025

Путин оценил профессионализм военнослужащих КНДР

Президент РФ Владимир Путин заявил, что военнослужащие КНДР, участвовавшие в освобождении Курской области, проявили мужество и героизм, действуя при этом... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T01:46:00+03:00

2025-05-11T01:46:00+03:00

2025-05-11T01:52:00+03:00

владимир путин

россия

специальная военная операция на украине

москва

корейская народная армия

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что военнослужащие КНДР, участвовавшие в освобождении Курской области, проявили мужество и героизм, действуя при этом профессионально."Рад был лично поблагодарить военачальников Корейской народной армии, передать самые теплые слова солдатам и командирам подразделений спецназа Корейской Народно-Демократической Республики, которые вместе с нашими бойцами профессионально, хочу это подчеркнуть, добросовестно выполняли задачи при освобождении пограничных районов Курской области от формирования киевского режима. Подчеркну, проявили мужество и героизм. Действовали, еще раз это хочу сказать, в высшей степени профессионально. Показали хорошую выучку и подготовку", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров с зарубежными лидерами, посетившими парад Победы в Москве.

россия

москва

кндр (северная корея)

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владимир путин, россия, москва, корейская народная армия, кндр (северная корея)