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Путин оценил профессионализм военнослужащих КНДР - РИА Новости, 11.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:46 11.05.2025 (обновлено: 01:52 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/putin-2016277256.html
Путин оценил профессионализм военнослужащих КНДР
Путин оценил профессионализм военнослужащих КНДР - РИА Новости, 11.05.2025
Путин оценил профессионализм военнослужащих КНДР
Президент РФ Владимир Путин заявил, что военнослужащие КНДР, участвовавшие в освобождении Курской области, проявили мужество и героизм, действуя при этом... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:46:00+03:00
2025-05-11T01:52:00+03:00
владимир путин
россия
специальная военная операция на украине
москва
корейская народная армия
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что военнослужащие КНДР, участвовавшие в освобождении Курской области, проявили мужество и героизм, действуя при этом профессионально."Рад был лично поблагодарить военачальников Корейской народной армии, передать самые теплые слова солдатам и командирам подразделений спецназа Корейской Народно-Демократической Республики, которые вместе с нашими бойцами профессионально, хочу это подчеркнуть, добросовестно выполняли задачи при освобождении пограничных районов Курской области от формирования киевского режима. Подчеркну, проявили мужество и героизм. Действовали, еще раз это хочу сказать, в высшей степени профессионально. Показали хорошую выучку и подготовку", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров с зарубежными лидерами, посетившими парад Победы в Москве.
россия
москва
кндр (северная корея)
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владимир путин, россия, москва, корейская народная армия, кндр (северная корея)
Владимир Путин, Россия, Специальная военная операция на Украине, Москва, Корейская народная армия, КНДР (Северная Корея)
Путин оценил профессионализм военнослужащих КНДР

Путин: военнослужащие КНДР проявили мужество и героизм в Курской области

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк Владимир Путин
 Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что военнослужащие КНДР, участвовавшие в освобождении Курской области, проявили мужество и героизм, действуя при этом профессионально.
"Рад был лично поблагодарить военачальников Корейской народной армии, передать самые теплые слова солдатам и командирам подразделений спецназа Корейской Народно-Демократической Республики, которые вместе с нашими бойцами профессионально, хочу это подчеркнуть, добросовестно выполняли задачи при освобождении пограничных районов Курской области от формирования киевского режима. Подчеркну, проявили мужество и героизм. Действовали, еще раз это хочу сказать, в высшей степени профессионально. Показали хорошую выучку и подготовку", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров с зарубежными лидерами, посетившими парад Победы в Москве.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияМоскваКорейская народная армияКНДР (Северная Корея)
 
 
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