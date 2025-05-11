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Россия признательна странам, направившим парадные расчеты, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025
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01:45 11.05.2025 (обновлено: 01:52 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/putin-2016277071.html
Россия признательна странам, направившим парадные расчеты, заявил Путин
Россия признательна странам, направившим парадные расчеты, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025
Россия признательна странам, направившим парадные расчеты, заявил Путин
Россия признательна 13 государствам, которые направили парадные расчеты для участия в параде Победы в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:45:00+03:00
2025-05-11T01:52:00+03:00
россия
москва
политика
владимир путин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия признательна 13 государствам, которые направили парадные расчеты для участия в параде Победы в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин."Признательны руководителям 13 государств, которые направили для участия в параде на Красной площади подразделения национальных вооруженных сил", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с зарубежными лидерами, посетившими парад Победы в Москве.
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россия, москва, политика, владимир путин
Россия, Москва, Политика, Владимир Путин
Россия признательна странам, направившим парадные расчеты, заявил Путин

Путин: Россия признательна 13 странам, направившим парадные расчеты в Москву

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаявление президента РФ В. Путина для прессы по итогам встреч с зарубежными лидерами
Заявление президента РФ В. Путина для прессы по итогам встреч с зарубежными лидерами - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Заявление президента РФ В. Путина для прессы по итогам встреч с зарубежными лидерами
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия признательна 13 государствам, которые направили парадные расчеты для участия в параде Победы в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Признательны руководителям 13 государств, которые направили для участия в параде на Красной площади подразделения национальных вооруженных сил", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с зарубежными лидерами, посетившими парад Победы в Москве.
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