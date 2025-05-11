https://ria.ru/20250511/putin-2016277071.html

Россия признательна странам, направившим парадные расчеты, заявил Путин

Россия признательна странам, направившим парадные расчеты, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025

Россия признательна странам, направившим парадные расчеты, заявил Путин

Россия признательна 13 государствам, которые направили парадные расчеты для участия в параде Победы в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T01:45:00+03:00

2025-05-11T01:45:00+03:00

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россия

москва

политика

владимир путин

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия признательна 13 государствам, которые направили парадные расчеты для участия в параде Победы в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин."Признательны руководителям 13 государств, которые направили для участия в параде на Красной площади подразделения национальных вооруженных сил", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с зарубежными лидерами, посетившими парад Победы в Москве.

https://ria.ru/20250511/putin-2016276422.html

россия

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Дарья Буймова

россия, москва, политика, владимир путин