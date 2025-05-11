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Путин: Россия когда-то начнет двигаться к возобновлению отношений с Европой
Путин: Россия когда-то начнет двигаться к возобновлению отношений с Европой - РИА Новости, 11.05.2025
Путин: Россия когда-то начнет двигаться к возобновлению отношений с Европой
Рано или поздно мы начнем двигаться к восстановлению отношений с Европой, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:44:00+03:00
2025-05-11T01:44:00+03:00
2025-05-11T02:21:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Рано или поздно мы начнем двигаться к восстановлению отношений с Европой, заявил президент России Владимир Путин."Для нас важно, что миллионы европейцев, лидеры стран, которые проводят суверенную политику, об этом (о событиях Великой Отечественной войны - ред.) помнят. Это вселяет в нас оптимизм и надежду, что рано или поздно, в том числе - опираясь на уроки истории, мнения своих народов, мы начнем двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы", - сказал Путин в ходе заявления.
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европа, россия, владимир путин, в мире, евросоюз
Европа, Россия, Владимир Путин, В мире, Евросоюз
Путин: Россия когда-то начнет двигаться к возобновлению отношений с Европой
Путин: РФ рано или поздно начнет двигаться к восстановлению отношений с Европой