https://ria.ru/20250511/putin-2016276786.html

Путин: Россия когда-то начнет двигаться к возобновлению отношений с Европой

Путин: Россия когда-то начнет двигаться к возобновлению отношений с Европой - РИА Новости, 11.05.2025

Путин: Россия когда-то начнет двигаться к возобновлению отношений с Европой

Рано или поздно мы начнем двигаться к восстановлению отношений с Европой, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T01:44:00+03:00

2025-05-11T01:44:00+03:00

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европа

россия

владимир путин

в мире

евросоюз

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Рано или поздно мы начнем двигаться к восстановлению отношений с Европой, заявил президент России Владимир Путин."Для нас важно, что миллионы европейцев, лидеры стран, которые проводят суверенную политику, об этом (о событиях Великой Отечественной войны - ред.) помнят. Это вселяет в нас оптимизм и надежду, что рано или поздно, в том числе - опираясь на уроки истории, мнения своих народов, мы начнем двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы", - сказал Путин в ходе заявления.

https://ria.ru/20250510/peskov-2016250365.html

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европа, россия, владимир путин, в мире, евросоюз