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Путин заявил, что был рад лично поблагодарить военачальников КНДР - РИА Новости, 11.05.2025
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01:43 11.05.2025 (обновлено: 02:10 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/putin-2016276535.html
Путин заявил, что был рад лично поблагодарить военачальников КНДР
Путин заявил, что был рад лично поблагодарить военачальников КНДР - РИА Новости, 11.05.2025
Путин заявил, что был рад лично поблагодарить военачальников КНДР
Президент России Владимир Путин сообщил, что был рад лично поблагодарить военачальников КНДР. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:43:00+03:00
2025-05-11T02:10:00+03:00
политика
владимир путин
корейская народная армия
россия
курская область
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что был рад лично поблагодарить военачальников КНДР."Рад был лично поблагодарить военачальников Корейской народной армии, передать самые теплые слова солдатам и командирам подразделений спецназа Корейской Народно-Демократической Республики, которые вместе с нашими бойцами профессионально, хочу это подчеркнуть, добросовестно выполняли задачи при освобождении пограничных районов Курской области от формирований киевского режима", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250511/putin-2016277256.html
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политика, владимир путин, корейская народная армия, россия, курская область
Политика, Владимир Путин, Корейская народная армия, Россия, Курская область

Путин заявил, что был рад лично поблагодарить военачальников КНДР

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаявление президента РФ В. Путина для прессы по итогам встреч с зарубежными лидерами
Заявление президента РФ В. Путина для прессы по итогам встреч с зарубежными лидерами - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что был рад лично поблагодарить военачальников КНДР.
"Рад был лично поблагодарить военачальников Корейской народной армии, передать самые теплые слова солдатам и командирам подразделений спецназа Корейской Народно-Демократической Республики, которые вместе с нашими бойцами профессионально, хочу это подчеркнуть, добросовестно выполняли задачи при освобождении пограничных районов Курской области от формирований киевского режима", - сказал Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин оценил профессионализм военнослужащих КНДР
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ПолитикаВладимир ПутинКорейская народная армияРоссияКурская область
 
 
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