https://ria.ru/20250511/putin-2016276535.html

Путин заявил, что был рад лично поблагодарить военачальников КНДР

Путин заявил, что был рад лично поблагодарить военачальников КНДР - РИА Новости, 11.05.2025

Путин заявил, что был рад лично поблагодарить военачальников КНДР

Президент России Владимир Путин сообщил, что был рад лично поблагодарить военачальников КНДР. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T01:43:00+03:00

2025-05-11T01:43:00+03:00

2025-05-11T02:10:00+03:00

политика

владимир путин

корейская народная армия

россия

курская область

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что был рад лично поблагодарить военачальников КНДР."Рад был лично поблагодарить военачальников Корейской народной армии, передать самые теплые слова солдатам и командирам подразделений спецназа Корейской Народно-Демократической Республики, которые вместе с нашими бойцами профессионально, хочу это подчеркнуть, добросовестно выполняли задачи при освобождении пограничных районов Курской области от формирований киевского режима", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250511/putin-2016277256.html

россия

курская область

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Дарья Буймова

политика, владимир путин, корейская народная армия, россия, курская область