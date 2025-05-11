https://ria.ru/20250511/putin-2016276422.html

Путин высказался о значении участия зарубежных лидеров в праздновании 9 Мая

Путин высказался о значении участия зарубежных лидеров в праздновании 9 Мая - РИА Новости, 11.05.2025

Путин высказался о значении участия зарубежных лидеров в праздновании 9 Мая

В торжествах по случаю празднования 80-летия Великой Победы приняли участие 27 глав государств, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T01:42:00+03:00

2025-05-11T01:42:00+03:00

2025-05-11T02:13:00+03:00

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

в мире

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В торжествах по случаю празднования 80-летия Великой Победы приняли участие 27 глав государств, заявил президент РФ Владимир Путин."Двусторонние и многосторонние встречи проходили в особой торжественной, праздничной атмосфере, но были насыщенными и содержательными… Всего в торжествах приняли участие 27 глав государств из СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, а также около 10 руководителей международных организаций", - сказал глава государства.Кроме того, Путин отметил, что еще шесть стран были представлены на высоком уровне. "Видим в таком широком участии делегаций зарубежных стран и международных организаций вдохновляющее свидетельство подлинной консолидации вокруг непреходящих идей и ценностей нашей общей Великой Победы", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250509/parad-2016122092.html

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владимир путин, россия, в мире, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне