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Путин высказался о значении участия зарубежных лидеров в праздновании 9 Мая
Путин высказался о значении участия зарубежных лидеров в праздновании 9 Мая - РИА Новости, 11.05.2025
Путин высказался о значении участия зарубежных лидеров в праздновании 9 Мая
В торжествах по случаю празднования 80-летия Великой Победы приняли участие 27 глав государств, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:42:00+03:00
2025-05-11T01:42:00+03:00
2025-05-11T02:13:00+03:00
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
в мире
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В торжествах по случаю празднования 80-летия Великой Победы приняли участие 27 глав государств, заявил президент РФ Владимир Путин."Двусторонние и многосторонние встречи проходили в особой торжественной, праздничной атмосфере, но были насыщенными и содержательными… Всего в торжествах приняли участие 27 глав государств из СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, а также около 10 руководителей международных организаций", - сказал глава государства.Кроме того, Путин отметил, что еще шесть стран были представлены на высоком уровне. "Видим в таком широком участии делегаций зарубежных стран и международных организаций вдохновляющее свидетельство подлинной консолидации вокруг непреходящих идей и ценностей нашей общей Великой Победы", - подчеркнул он.
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владимир путин, россия, в мире, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, В мире, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин высказался о значении участия зарубежных лидеров в праздновании 9 Мая
Путин: участие мировых лидеров в праздновании Дня Победы говорит о консолидации