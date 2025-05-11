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Путин заявил о содержательных переговорах на полях юбилея Победы
Путин заявил о содержательных переговорах на полях юбилея Победы - РИА Новости, 11.05.2025
Путин заявил о содержательных переговорах на полях юбилея Победы
Президент РФ Владимир Путин заявил, что его переговоры на полях юбилея Победы были насыщенными и содержательными. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:41:00+03:00
2025-05-11T01:41:00+03:00
2025-05-11T01:49:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его переговоры на полях юбилея Победы были насыщенными и содержательными."Они, конечно же, проходили в особой, торжественной, праздничной атмосфере. Но при этом были исключительно насыщенными и содержательными, наполненные темами политической, экономической и гуманитарной повестки", - сказал Путин в ходе заявления по итогам переговоров.
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россия, владимир путин
Путин заявил о содержательных переговорах на полях юбилея Победы
Путин заявил о насыщенных и содержательных переговорах на полях юбилея Победы