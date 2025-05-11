https://ria.ru/20250511/putin-2016275976.html

Общая память объединяет Россию с единомышленниками, заявил Путин

Общая память объединяет Россию с единомышленниками, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025

Общая память объединяет Россию с единомышленниками, заявил Путин

Общая память и уважение к истории объединяет Россию с государствами-единомышленниками, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T01:40:00+03:00

2025-05-11T01:40:00+03:00

2025-05-11T02:16:00+03:00

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987608389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2ca22c2b78abae578ac50b4ba0da2ae.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Общая память и уважение к истории объединяет Россию с государствами-единомышленниками, заявил президент РФ Владимир Путин."С нашими друзьями и единомышленниками нас объединяет общая память и уважение к истории, к подвигу подлинных героев, которые сражались за свободу. И, конечно, наша ответственность за будущее, за построение более справедливого и безопасного мира", - сказал Путин в ходе своего заявления.

https://ria.ru/20250509/putin-2016050709.html

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2025

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россия, в мире, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин