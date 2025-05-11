https://ria.ru/20250511/putin-2016275976.html
Общая память объединяет Россию с единомышленниками, заявил Путин
Общая память объединяет Россию с единомышленниками, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025
Общая память объединяет Россию с единомышленниками, заявил Путин
Общая память и уважение к истории объединяет Россию с государствами-единомышленниками, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:40:00+03:00
2025-05-11T01:40:00+03:00
2025-05-11T02:16:00+03:00
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987608389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2ca22c2b78abae578ac50b4ba0da2ae.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Общая память и уважение к истории объединяет Россию с государствами-единомышленниками, заявил президент РФ Владимир Путин."С нашими друзьями и единомышленниками нас объединяет общая память и уважение к истории, к подвигу подлинных героев, которые сражались за свободу. И, конечно, наша ответственность за будущее, за построение более справедливого и безопасного мира", - сказал Путин в ходе своего заявления.
https://ria.ru/20250509/putin-2016050709.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987608389_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d99565a23cd0cda82fb841692324ca5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин
Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин
Общая память объединяет Россию с единомышленниками, заявил Путин
Путин: общая память объединяет Россию со странами единомышленницами