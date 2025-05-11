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Общая память объединяет Россию с единомышленниками, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
01:40 11.05.2025 (обновлено: 02:16 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/putin-2016275976.html
Общая память объединяет Россию с единомышленниками, заявил Путин
Общая память объединяет Россию с единомышленниками, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025
Общая память объединяет Россию с единомышленниками, заявил Путин
Общая память и уважение к истории объединяет Россию с государствами-единомышленниками, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:40:00+03:00
2025-05-11T02:16:00+03:00
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в мире
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80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Общая память и уважение к истории объединяет Россию с государствами-единомышленниками, заявил президент РФ Владимир Путин."С нашими друзьями и единомышленниками нас объединяет общая память и уважение к истории, к подвигу подлинных героев, которые сражались за свободу. И, конечно, наша ответственность за будущее, за построение более справедливого и безопасного мира", - сказал Путин в ходе своего заявления.
https://ria.ru/20250509/putin-2016050709.html
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россия, в мире, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин
Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин
Общая память объединяет Россию с единомышленниками, заявил Путин

Путин: общая память объединяет Россию со странами единомышленницами

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Общая память и уважение к истории объединяет Россию с государствами-единомышленниками, заявил президент РФ Владимир Путин.
"С нашими друзьями и единомышленниками нас объединяет общая память и уважение к истории, к подвигу подлинных героев, которые сражались за свободу. И, конечно, наша ответственность за будущее, за построение более справедливого и безопасного мира", - сказал Путин в ходе своего заявления.
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